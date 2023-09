Urgen a gobernador de California firmar ley de ayuda a indocumentados de la tercera edad

La comunidad inmigrante indocumentada de la tercera edad en California, que se calcula en al menos 17,000 personas, urge al gobernador de California, Gavin Newsom, a convertir en ley un proyecto aprobado por el Legislativo que permitiría asistencia en efectivo cuando hayan llegado a su edad de… La comunidad inmigrante indocumentada de la tercera edad en California, que se calcula en al menos 17,000 personas, urge al gobernador de California, Gavin Newsom, a convertir en ley un proyecto aprobado por el Legislativo que permitiría...

La comunidad inmigrante indocumentada de la tercera edad en California, que se calcula en al menos 17,000 personas, urge al gobernador de California, Gavin Newsom, a convertir en ley un proyecto aprobado por el Legislativo que permitiría asistencia en efectivo cuando hayan llegado a su edad de retiro.

Para la mexicana Abelina Henríquez sería un “acto de Justicia” que el demócrata firme esa ley porque “hemos aportado mucho al estado con nuestro trabajo. Lo merecemos”. La inmigrante de 66 años llegó a California hace 40 años y en todo este tiempo, según contó a EFE, no ha parado de trabajar, pero por ser indocumentada no ha recibido beneficios y no tiene derecho a una jubilación.“Mi futuro es incierto, después que me enfermé de covid ya no tengo las mismas fuerzas para trabajar y no sé qué va a ser de mi vida más adelante”, se lamenta Henríquez.

El panorama tampoco es tan brillante para la salvadoreña Ana Mirian Castro, de 65 años y otra residente de California, estado que alberga la mayor población de indocumentados de EE.UU. con más de dos millones.

La cuscatleca dijo a EFE, que por 39 años ha trabajado y pagado impuestos y ahora que se acerca su edad de jubilación no la podrá recibir por su estatus legal.

“He visto indocumentados de 70 y 75 años que les toca seguir trabajando o recogiendo botes (botellas) para poder comer y pagar su renta”, cuenta.

El proyecto AB1536 otorgaría un pago promedio de 1.000 dólares mensuales a inmigrantes mayores de 65 años o discapacitados sin estatus legal.

Aproximadamente 17.000 indocumentados que residen en California son de la tercera edad, según datos del Centro de Estudios sobre Migración, que en su mayoría serían favorecidos por el proyecto de ley.

El autor de la ley, el asambleísta demócrata Juan Carrillo, ha argumentado que California no puede negar los aportes que hacen los inmigrantes indocumentados en California.

Estos pagaron aproximadamente 3.700 millones de dólares en impuestos estatales y locales en 2019, de acuerdo con la Universidad del Sur de California (USC).

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y otras organizaciones han luchado por esta iniciativa desde que se comenzó su evaluación en marzo pasado y ahora han redoblado los esfuerzos para pedir a Newsom que respalde nuevamente a los indocumentados.

En 2021, el demócrata aprobó el acceso al programa público de salud Medi-Cal a los indocumentados de 50 años y mayores y de bajos recursos.

“Confío que el gobernador no nos defraudará, él ya nos ha respaldado”, dijo Castro, que ha sido voluntaria impulsando el voto y campañas educativas.

Tanto Castro como Henríquez participaron esta semana en un evento de llamadas a la Oficina del gobernador impulsado CHIRLA para pedir la firma de esta ley que permitiría el acceso a la población indocumentada de adultos mayores y discapacitados al programa de Asistencia en Efectivo para Inmigrantes (CAPI) ya establecido en California.

José Valdez, de 54 años y quien también participó en la jornada, dijo a EFE que la ley representa “una esperanza”.

“Esta ley por lo menos nos daría la oportunidad de recibir un poco de todo lo que hemos aportado en nuestros cheques de trabajo, si la reforma migratoria no es aprobada en los próximos años”, advirtió Valdez, que por 25 años ha tenido dos trabajos manejando montacargas.

Por su parte, Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA, dijo que Newson “tiene una oportunidad de oro de aprobar esta propuesta para garantizar un futuro digno a estos trabajadores en la tercera edad”.

La iniciativa fue aprobada por la Legislatura desde el 14 de septiembre, y Newsom tiene hasta el 14 de octubre para firmar o rechazar los proyectos de ley aprobados en 2023.