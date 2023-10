Un Dortmund con 10 hombres se aferra al triunfo 3-1 sobre el Hoffenheim

El Borussia Dortmund se repuso a la expulsión de un jugador para vencer el viernes 3-1 al Hoffenheim en partido de liga, pero fue otro triunfo poco convincente antes de su crucial duelo de la Liga de Campeones ante el Milan. Algunos jugadores del Dortmund se notaron claramente frustrados después de que Ramy Bensebaini fue expulsado al recibir su segunda tarjeta amarilla por patear el balón durante un saque de banda a los 71 minutos y con el marcador 2-1.

Marco Reus había anotado el segundo gol del Dortmund, pero posteriormente fue amonestado por arrojar una botella de agua al terreno de juego desde el banquillo.El técnico del Dortmund Edin Terzic reconoció el jueves que su equipo tenía problemas para encontrar su “magia” y figuras clave del conjunto han hablado sobre la necesidad de dejar atrás el colapso de finales de la temporada pasada que les costó el título de la Bundesliga.

Niclas Füllkrug abrió el marcador a los 18 minutos con su primer tanto para el Dortmund desde que llegó procedente del Werder Bremen el mes pasado. El estadounidense John Brooks no pudo controlar un saque de banda y dejó el balón para Julian Brandt, quien habilitó a Füllkrug.

