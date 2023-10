Un agresor suicida se inmola y otro es abatido por la policía en la capital de Turquía

ANKARA, Turquía (AP) — Un agresor suicida detonó el domingo un dispositivo explosivo en el corazón de la capital turca, Ankara, apenas unas horas antes de que el parlamento reanudara sus sesiones tras un receso estival. Dos policías sufrieron heridas leves en el ataque cerca del Ministerio del Interior, según dijo el ministro, Ali Yerlikaya, en X, la red social antes conocida como Twitter.

El suceso ocurrió cuando el parlamento iba a retomar su actividad después de tres meses con un discurso del presidente, Recep Tayyip Erdogan.En un primer momento no había información inmediata sobre los atacantes. Grupos kurdos, milicianos de ultraizquierda y el grupo Estado Islámico han realizado ataques mortales en el país en el pasado.

Los agresores llegaron al lugar en un vehículo comercial ligero, señaló el ministro del Interior. Imágenes de televisión mostraban a equipos policiales de explosivos trabajando cerca de un vehículo estacionado en la zona, cerca de la Gran Asamblea Nacional Turca y otros edificios del gobierno. En el suelo cerca del vehículo se podía ver un lanzacohetes.

La policía acordonó el acceso al centro de la ciudad.

