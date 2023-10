Uber inicia nuevo servicio de paquetería en EEUU

La compañía con sede en San Francisco dijo que el servicio estará disponible inicialmente en unas 5.000 ciudades de Estados Unidos.

Uber dijo que los clientes podrán elegir los lugares de entrega de sus paquetes dentro de su app. Solo aparecerán los lugares de recepción abiertos durante al menos la hora siguiente. Los conductores darán confirmación visual de la entrega del paquete.

Buena parte de ese volumen corresponde a entregas a negocios que no suelen devolver paquetería, dijo Jindel, quien cree que mucha gente optará por devolver ella misma los paquetes en lugar de pagarle 5 dólares a Uber. headtopics.com

Pero Jindel calcula que la demanda del nuevo servicio de Uber podría llegar a unos 574.000 paquetes diarios en días hábiles y aumentaría en un 25% durante las fiestas de diciembre.

