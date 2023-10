Trump a Biden que se disculpe después de que haya decidido seguir construyendo el muro

Trump se pronunció así en su red social Truth Social después de que el miércoles Biden ordenara reforzar el muro fronterizo con México en una de las áreas donde más se han registrado cruces irregulares de migrantes.

Trump se pronunció así en su red social Truth Social después de que el miércoles Biden ordenara reforzar el muro fronterizo con México en una de las áreas donde más se han registrado cruces irregulares de migrantes. '¿Me pedirá Joe Biden una disculpa a mí y a Estados Unidos por tardar tanto en ponerse en marcha y permitir que nuestro país se inunde con 15 millones de inmigrantes ilegales, de lugares desconocidos? ¡Esperaré su disculpa!', dijo Trump en su red social. En realidad, desde que Biden llegó a la Casa Blanca en 2021, han llegado a Estados Unidos 3,8 millones inmigrantes de manera irregular, de los que 2,3 millones solicitaron asilo, según datos de la Universidad de Syracuse, que recopila información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En la campaña para las elecciones de 2020, Biden prometió que se dejaría de construir el muro con México y, poco después de llegar a la Casa Blanca en enero de 2021, se comprometió a revisar los recursos previamente comprometidos a esa obra para que se destinarán más fondos. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional publicó el miércoles un aviso en el Registro Federal, el diario oficial en el que se difunden normas, para anunciar que necesitaba retomarse de 'de inmediato' la construcción del muro en zonas del valle del Río Grande, una de las zonas donde se registran más cruces. Para llevar a cabo las labores de construcción, el Departamento de Seguridad Nacional eximirá el cumplimiento de más de una veintena de normativas ambientales, de salud pública y de conservación cultural. Al ser preguntado al respecto este jueves, Biden reafirmó este jueves que no cree que el muro sea efectivo, pero argumentó que el Congreso le está obligando ahora a gastar unos fondos que se habían aprobado para el muro en 2019, cuando Trump aún estaba gobernando. Según la Casa Blanca, el Gobierno ha pedido reiteradamente al Congreso que destine esos fondos para el muro a otras partidas, pero el Legislativo se ha negado. El control del Congreso se encuentra actualmente dividido con los demócratas en poder del Senado y los republicanos ostentando la mayoría en la Cámara Baja. La inmigración será uno de los temas cruciales de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Biden opta a la reelección y podría volver a enfrentarse con Trump, que parte como favorito en las primarias de su partido para acabar siendo el candidato republicano.

Read more:

sdut »

Trump reacts to Biden’s border flip, Biden nominates former Hunter colleague and more top headlinesGet all the stories you need-to-know from the most powerful name in news delivered first thing every morning to your inbox.

As Hunter Biden appears in federal court, GOP Lawmakers ratchet up their investigation against himHouse Republicans have been ratcheting up their case against both Hunter Biden and President Joe Biden.

Joe Biden nominates former Hunter Biden law firm colleague as special counselPresident Biden on Tuesday nominated Hampton Dellinger, who previously worked with Hunter Biden at a law firm, for a top position in the U.S. office of Special Counsel.

Biden says he 'can't stop' border wall construction, blames Congress for not 'reappropriating' fundsBiden blames Congress as he restarts Trump border wall construction

Trump demands apology after Biden moves forward with border wall construction in TexasJack Birle is a breaking news reporter for the Washington Examiner. A 2022 graduate of Villanova University with majors in communication and political science, he has previous journalism experience with the Center Square and as a fellow with the National Journalism Center. He was born in Pennsylvania and grew up in Southern California. Jack is a big fan of L.A. Rams football and Villanova basketball. He is also a believer in the Oxford comma. Follow him on X: j_birle