Tribunal sueco vuelve a multar a Greta Thunberg por desobediencia

Un tribunal en Malmö la condenó a pagar una multa de 2.250 coronas (206 dólares). Thunberg, que ya había sido multada por un delito similar, participó el 24 de julio en una protesta ecologista en una terminal petrolera de Malmö, donde los activistas bloquearon temporalmente el acceso a las instalaciones sentándose y fueron desalojados por la policía.

500 coronas (unos 230 dólares) por negarse a obedecer las órdenes de la policía cuando participaba en una manifestación similar el mes anterior, en la que ella y otras personas bloquearon días antes el acceso a la misma terminal petrolera y fueron desalojadas por la policía.

Read more:

sdut »

Climate activist Greta Thunberg fined again for a climate protest in SwedenA Swedish court has fined climate activist Greta Thunberg once again for disobeying police during an environmental protest in July in southern Sweden

Climate activist Greta Thunberg fined again for a climate protest in SwedenA Swedish court has fined climate activist Greta Thunberg once again for disobeying police during an environmental protest in July in southern Sweden. The Malmo District Court on Wednesday fined her 2,250 kroner ($206). Thunberg has been fined for a similar offense earlier. She took part in a July 24 environmental protest at an oil terminal in Malmo where activists temporarily blocked access to the facility and were removed by police. Thunberg, 20, has admitted to the facts but denied guilt, say

Climate activist Greta Thunberg fined again for a climate protest in SwedenA Swedish court has fined climate activist Greta Thunberg once again for disobeying police during an environmental protest in July in southern Sweden

Tribunal en Suecia deja en libertad a ciudadano nacido en Rusia acusado de espionajeUn tribunal de Suecia liberó el lunes a un ciudadano sueco nacido en Rusia que está acusado de recabar información para la agencia de inteligencia militar rusa GRU por casi una década.

Violencia pandillera en Suecia es “extremadamente grave”, advierte jefe policialEl jefe de la policía nacional de Suecia declaró el martes que el aumento de la violencia pandillera este año — con tiroteos y bombas casi a diario que han causado numerosas muertes, incluyendo adolescentes y personas inocentes — es “extremadamante grave”.

Mattel Dropped New Dolls Inspired By Greta Gerwig’s ‘Barbie’ MovieWe’re all living in a Barbie world.