Tre’Davious White Signs One-Year Deal with Los Angeles Rams

Two-time All-Pro cornerback Tre’Davious White has signed a one-year contract with the Los Angeles Rams worth up to $10 million. White, who was cut by the Buffalo Bills as a salary cap casualty, suffered an Achilles rupture and tore his ACL in the past three seasons.

This deal is a chance for White to prove himself after his injuries.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:



FieldGulls / 🏆 66. in US

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Former Bills CB Tre'Davious White signs one-year deal with Los Angeles RamsFormer All-Pro cornerback TreDavious White is joining the Los Angeles Rams.

Source: 13WHAM - 🏆 256. / 63 Read more »

Report: Los Angeles Rams sign former All-Pro corner Tre’Davious WhiteWhite was released by the Buffalo Bills earlier this offseason.

Source: FieldGulls - 🏆 66. / 68 Read more »

Sydney Sweeney Doubled Up on Denim Trends in an All-White Look That Ushered in SpringLook of the Day for March 20, 2024 features Sydney Sweeney in a cropped white T-shirt, cropped white button-down, and white wide-leg jeans while in Los Angeles.

Source: InStyle - 🏆 103. / 63 Read more »

Pascal Siakam ayuda a Pacers a imponerse 133-116 a ClippersLOS ÁNGELES (AP) — Pascal Siakam anotó 31 puntos para liderar a los Pacers de Indiana a una victoria 133-116 sobre los Clippers de Los Ángeles el lunes por la noche.

Source: sdut - 🏆 5. / 95 Read more »

Freddie Freeman y Teóscar Hernández impulsan a Dodgers 8-3 sobre GigantesLOS ÁNGELES (AP) — Freddie Freeman sumó tres hits, Teoscar Hernández jonroneó por segundo juego seguido y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el lunes 8-3 a los Gigantes de San Francisco.

Source: sdut - 🏆 5. / 95 Read more »

Los científicos intentan comprender los impactos que tendrá la falta de hielo en los Grandes LagosBiólogos de la Universidad Michigan Tech han estado observando la frágil población de lobos en una remota isla del lago Superior cada invierno desde 1958, pero este año tuvieron que suspender la inspección invernal de siete semanas después de sólo dos semanas.

Source: sdut - 🏆 5. / 95 Read more »