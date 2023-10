Tras un año de la muerte de Marciano, Enanitos Verdes anuncian disco, gira y documental

El icónico grupo argentino de rock Enanitos Verdes anunció en una entrevista con EFE este martes un nuevo disco, una gira y un documental, transcurrido un año desde el fallecimiento de su vocalista, Horacio “Marciano” Cantero. “Es una nueva era, podríamos decir. Estamos en este rearmado después de la partida de Marciano.

Aunque Staiti declinó dar detalles sobre la nueva producción, no descartó que el conjunto tenga cantantes invitados, como sucedió durante el festival “Bésame Mucho”, en el que Rubén Albarrán de Café Tacvba, David Summers de Hombres G y Noel Schajris de Sin Bandera asumieron el papel de líder vocal.

Read more:

sdut »

Tropas francesas empiezan a salir de Níger tras golpe de EstadoCOTONOU, Benín (AP) — Las tropas francesas han comenzado a abandonar Níger más de dos meses después de que un grupo de soldados amotinados derrocó al presidente democráticamente elegido del país, informaron las fuerzas armadas el miércoles.

Filis aseguran que pueden dejar atrás el golpe tras remontada de AtlantaSi toman en cuenta los antecedentes, tal vez haya razones suficientes para que los Filis crean que están en la misma situación alentadora que el año pasado.

Israel ataca barrio tras barrio en Gaza en una guerra que podría recrudecerseJERUSALÉN (AP) — Los residentes en la Franja de Gaza se apresuraron a buscar lugares el miércoles mientras los aviones de guerra israelíes bombardeaban un vecindario tras otro en el pequeño enclave costero en venganza por el letal ataque de los insurgentes de Hamas el pasado fin de semana.

Martin Scorsese, tras 'Killers of the flower moon': 'Siempre hay algo por aprender'Martin Scorsese estrena el 20 de octubre en cines de todo el mundo 'Killers of the flower moon', una película del oeste atípica, basada en la historia real sobre la matanza de la nación indígena Osage y que, más allá de engrosar su legendaria carrera, le ha ofrecido lecciones personales y profesionales.

Al menos cuatro argentinos muertos y 13 latinoamericanos desaparecidos tras ataque de Hamas a IsraelAl menos cuatro argentinos murieron y trece latinoamericanos más permanecen desaparecidos tras el ataque de Hamas a Israel, anunciaron distintos gobiernos de la región, los cuales aseguraron que mantienen conversaciones con las autoridades israelíes y palestinas para tratar de localizar a sus connacionales.

Tite asume como técnico de Flamengo tras despido de SampaoliRÍO DE JANEIRO (AP) — Tite, el técnico que dirigió a Brasil en los últimos dos mundiales, tomó las riendas de Flamengo tras firmar un contrato que le vincula hasta el final de 2024.