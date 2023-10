Ese mismo día, los residentes empezaron a velar a sus amigos fallecidos. Representantes de la Misión de Observación de Derechos Humanos en Ucrania de la ONU (HRMMU) pasaron buena parte del día hablando con los residentes y los sobrevivientes de Hroza, en la región nororiental de Járkiv, de acuerdo con un comunicado compartido con The Associated Press.

Entre ellos están Kateryna Tarannyk y su hermano Dmytro Androsovych, cuyos padres murieron en el velorio y enterrados el sábado en un pequeño cementerio a las afueras de la aldea.

Tras una campaña de ensueño, Orioles están listos para que la postemporada regrese a BaltimoreMientras sus compañeros celebraban la semana pasada el campeonato del Este de la Liga Americana, el jardinero Austin Hays se tomó un momento para reflexionar después de que los Orioles de Baltimore pasar de perder 110 juegos a ser los primeros de su circuito.

Persisten disputas en Europa en tema migratorio tras 'éxito' de nuevo pacto de UEA pesar de un avance en las negociaciones a principios de esta semana, miembros de la Unión Europea no tardaron en enfrentarse nuevamente el viernes sobre la manera de lidiar con el aspecto humano de la migración, tema que ha puesto a prueba su sentido de propósito común a lo largo de la última década.

Tres médicos mueren tras ser baleados y uno resulta herido en playa de Río de JaneiroHombres armados mataron a tres médicos e hirieron a un cuarto en un atentado al estilo ejecución mientras los médicos se encontraban en un restaurante junto a la playa a primera hora del jueves en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

Más de 70 millones de tubos de dulce líquido retirados tras la muerte de una niña