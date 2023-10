Tormenta tropical Philippe se dirige a las Bermudas en trayectoria a Canadá

La tormenta se encontraba 760 kilómetros (470 millas) al sur de las Bermudas el jueves por la mañana, con vientos de hasta 85 kilómetros por hora (50 mph) y se desplazaba hacia el norte a 19 km/h (12 mph), según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

La tormenta se encontraba 760 kilómetros (470 millas) al sur de las Bermudas el jueves por la mañana, con vientos de hasta 85 kilómetros por hora (50 mph) y se desplazaba hacia el norte a 19 km/h (12 mph), según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Se emitió un aviso de tormenta tropical para el archipiélago, con pronóstico de lluvias intensas a partir del jueves. “Exhorto a todos los habitantes a tomar en serio la tormenta tropical Philippe”, dijo el ministro de seguridad de Bermudas, Michael Weeks. “Las tormentas de esta clase pueden traer retos imprevistos, y debemos prepararnos para ello”. Se pronostica que el centro de Philippe pasará cerca o al oeste del archipiélago el viernes y llegará a la costa de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick o el este de Maine como ciclón postropical, según el centro. “Independientemente de la intensidad o estructura de Philippe, las personas interesadas en esas zonas deben estar preparadas para la posibilidad de vientos fuertes y lluvias intensas”, añadió el centro. Philippe es una tormenta grande, con vientos de fuerza tropical que se extienden hasta 370 kilómetros (230 millas) de su vórtice. El lunes por la noche, Philippe tocó tierra en Barbuda, donde derribó árboles y postes de luz en varias islas del noreste del Caribe, lo que obligó a cerrar escuelas, negocios y oficinas del gobierno. Las Islas Vírgenes Estadounidenses reportaron apagones el jueves en St. Thomas y St. John.

