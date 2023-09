Tijuana termina proyecto de ampliación de carriles en el Cañón del Matadero

Las obras iniciaron a principios de año luego de un deslave registrado en el área que ponía en riesgo a los automovilistas Este viernes quedó formalmente inaugurado el proyecto de ampliación de carriles en ambos sentidos en el acceso hacia y desde Playas de Tijuana a la altura del Cañón del Matadero, anunciaron autoridades.

El proyecto de casi 20 millones de pesos se realizó luego de que se reportara un deslave en el sitio derivado de las lluvias registradas a principio de año. Dicha vialidad —en ambas direcciones— conecta además con la carretera escénica en dirección hacia y desde Rosarito y Ensenada.“La reconstrucción de la vialidad fue hecha con base en la aprobación del Consejo de Protección Civil Municipal tanto para el cuerpo norte como para el cuerpo sur, lo que implicó la demolición de tres carriles, la restauración del terraplén, la construcción de la vialidad con concreto, la reposición del carril central y la ampliación de carril de aceleración e incorporación”, explicaron autoridades en un comunicado.

Se estima que alrededor de 60 mil vehículos transitan diario por la zona, dijeron autoridades.

Como parte de la obra quedaron abiertos cuatro carriles hacia la delegación de Playas (cuerpo norte) y tres hacia la delegación Centro (cuerpo sur), con un carril de acotamiento, para agilizar la circulación.

La obra se realizó en conjunto con el gobierno estatal.

Con la reparación de la vialidad se reanuda el cobro de peaje en la caseta de cobro de Playas de Tijuana, anunció este viernes Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Esto será a partir del próximo domingo 1 de octubre, se informó en redes sociales.