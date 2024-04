That coffee we drink in the morning? It's 600,000 years old

¿Ese café que nos servimos por la mañana? Tiene 600.000 años de antigüedad. Valiéndose de genes de plantas de café de todo el mundo, investigadores elaboraron un árbol genealógico para el tipo de café más popular del mundo, conocido por los científicos como cafeto arábigo y por los amantes del café simplemente como “arábigo”.

Para reconstruir el pasado del café arábigo, los investigadores estudiaron los genomas del coffea canephora, de otro progenitor llamado coffea eugenioides, y de más de 30 plantas distintas de arábigo, incluida una muestra del siglo XVIII —cortesía del Museo de Historia Natural de Londres— que el naturalista sueco Carlos Linneo utilizó para nombrar a la planta. El estudio fue publicado el lunes en la revista Nature Genetics.

