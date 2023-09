Taylor conduce a Cerveceros a triunfo 3-2 sobre Cardenales

Tyrone Taylor bateó un par de dobletes de dos carreras y los Cerveceros de Milwaukee, flamantes campeones de la Central de la Liga Nacional, remontaron para vencer el miércoles a los Cardenales de San Luis por 3-2. El venezolano William Contreras pegó doble y anotó con hit de Taylor y un error en la sexta.

Taylor avanzó a tercera con error de lanzamiento del jardinero izquierdo Richie Palacios y anotó cuando el mexicano Rowdy Tellez pegó un batazo para una jugada de selección.El dominicano Joel Payamps (7-5) lanzó en blanco la séptima para lograr la victoria. Devin Williams trabajó la novena para llegar a 36 salvamentos en 40 oportunidades.

Los Cardenales tienen 89 derrotas por primera vez desde 1997. Milwaukee reclamó el cetro de la división por tercera vez en seis temporadas el martes por la noche gracias a los Bravos de Atlanta, que se recuperaron de un déficit de seis carreras para vencer a los Cachorros de Chicago, contendientes a un lugar como comodín, 7-6. Fue la sexta corona divisional de Cerveceros en la historia de la franquicia.

Los Cerveceros llegan a la postemporada por quinta vez en los últimas seis temporadas y novena en general.

Read more:

sdut »

Cerveceros logran 3er título divisional en 6 campañas pese a caer ante CardenalesLos Cerveceros de Milwaukee aseguraron el título de la División Central de la Liga Nacional con bastante ayuda de los Bravos de Atlanta.

Tyrone Taylor leads Brewers to 3-2 win over CardinalsTyrone Taylor hit two run-scoring doubles and the NL Central champion Milwaukee Brewers beat the St. Louis Cardinals 3-2.

Opinion: The Taylor Swift-Travis Kelce narrative has a dark sideThe proliferation of song puns aside, the entanglement between Taylor Swift and Travis Kelce has prompted a response that reveals a lot about the way heterosexual male entitlement still permeates so much of mainstream culture, writes Frankie de la Cretaz.

Taylor Swift conspiracy theory takes off amid Travis Kelce romanceFan theories have circulated about how the singer got around Kansas City while in town to watch Kelce play.

Taylor Swift, Travis Kelce hung out ‘several times’ in ‘private setting’ before Chiefs game: reportIn September, reports surfaced that the singer was “quietly hanging out” with the NFL player following splits from Matty Healy and Joe Alwyn.

El segundo doble de Taylor en la séptima entrada impulsó a Brian Anderson con la carrera del desempate. Anderson había conectado un doble ante Jacob Barnes (0-1).

El venezolano William Contreras pegó doble y anotó con hit de Taylor y un error en la sexta. Taylor avanzó a tercera con error de lanzamiento del jardinero izquierdo Richie Palacios y anotó cuando el mexicano Rowdy Tellez pegó un batazo para una jugada de selección.El dominicano Joel Payamps (7-5) lanzó en blanco la séptima para lograr la victoria. Devin Williams trabajó la novena para llegar a 36 salvamentos en 40 oportunidades.

Los Cardenales tienen 89 derrotas por primera vez desde 1997.

Milwaukee reclamó el cetro de la división por tercera vez en seis temporadas el martes por la noche gracias a los Bravos de Atlanta, que se recuperaron de un déficit de seis carreras para vencer a los Cachorros de Chicago, contendientes a un lugar como comodín, 7-6. Fue la sexta corona divisional de Cerveceros en la historia de la franquicia.

Los Cerveceros llegan a la postemporada por quinta vez en los últimas seis temporadas y novena en general.

Por los Cardenales, los venezolanos Juniel Querecuto de 4-1; Juan Yépez 4-0. El panameño Iván Herrera de 4-1.

Por los Cerveceros, los venezolanos William Contreras de 3-1, con una anotada; Andruw Monasterio de 3-0. El puertorriqueño Víctor Caratini de 4-0.