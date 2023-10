Suspenderán agua en 632 colonias de Tijuana por 36 horas

El director general de la CESPT, Víctor Daniel Amador Barragán, indicó en un comunicado que las obras de reparación se realizarán de manera simultánea en dos fugas localizadas a lo largo del acueducto, en el kilómetro 3+777, y la segunda en el kilómetro 6+287, además de un trabajo preventivo en el kilómetro 18+022.

"Se busca solucionar las fallas en la infraestructura de manera rápida y garantizar su óptimo funcionamiento para evitar mayores problemas en el suministro de agua", aseguró. El director de la Comisión de Servicios Públicos de Ensenada, Alonso Centeno Hernández, explicó que se realizarán labores de interconexión de nueva tubería que alimentará a uno de los tanques de almacenamiento, por lo que se requiere el cierre del suministro por un tiempo de 48 horas.

Aunque los migrantes chinos representan apenas una fracción de las personas que llegan a la frontera entre Tijuana y San Diego, su presencia ha crecido notablemente en los últimos meses.

El funcionario mencionó que la primera fuga fue ubicada en el Bulevar Hacienda Las Fuentes, donde será necesario una reparación interna. La segunda fue ubicada en el Bulevar El Refugio, a la altura de la Colonia Lomas Virreyes, en la cual se realizará la reposición del vástago de una válvula.Además, se llevará a cabo un trabajo de refuerzo en el Bulevar Rosas Magallón a la altura del Parque Industrial Pacífico, donde se requiere de la colocación de tubería de 3 metros de altura para ventilación.

Barragán anticipó que será una jornada de trabajo intensiva para rehabilitar el acueducto de concreto de 54 pulgadas de diámetro ante estas nuevas fugas.

“Se busca solucionar las fallas en la infraestructura de manera rápida y garantizar su óptimo funcionamiento para evitar mayores problemas en el suministro de agua”, aseguró.

El programa de trabajo contempla 12 horas de trabajo ininterrumpido en tres frentes y 24 horas para el llenado de tanques, apertura del sistema y recuperación del servicio.

El servicio de agua se restablecerá a las 12 del mediodía del miércoles 4 de octubre para las 632 colonias involucradas, cuya lista puede consultarse en el portalEn tanto, alrededor de 25 colonias también tendrán suspensión del servicio de agua desde el martes 3 de octubre y hasta el jueves 5 de octubre, debido a trabajos en los tanques reguladores de agua ubicados en la colonia Márquez de León.

Varios funcionarios del municipio mexicano de Tijuana, fronterizo con Estados Unidos, fueron amenazados por presuntos sicarios del crimen organizado mediante mensajes en lonas, indicaron este lunes autoridades municipales.

Más migrantes chinos emprenden el peligroso viaje a la frontera entre San Diego y México

México reporta la llegada de hasta 16.000 migrantes diarios a sus fronteras

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reportó este lunes la llegada de hasta 16.000 migrantes diarios en las fronteras norte y sur del país en la última ola migratoria.

Entrevista: La crisis no son los migrantes, sino cómo los recibimos

En sus relatos, Yael Weiss aborda la humanidad que se abre paso entre miedo y esperanza, lo mismo en Tijuana, que Tapachula, Ciudad Juárez, Tenosique o Reynosa; ciudades, donde la autora aprovecha las agobiantes pausas de las caravanas migrantes para entregar historias de vida que se suceden en las fronteras.

Extractos del libro: Los muros de aire de Yael Weiss

Con autorización de Penguin Random House, publicamos un adelanto de Los Muros de aire y otras crónicas de frontera, libro de crónicas literarias de la escritora Yael Weiss, que retrata experiencias, motivaciones y sueños de los migrantes.

Amenaza el narco a secretario de Gobierno de Tijuana

Protestan en Tijuana por asesinato de chofer de DiDi

Los trabajadores del volante expresaron hartazgo por la delincuencia, ya que también sufren por intentos de asalto, atracos, amenazas y hasta asesinatos, como el de Jesús Leaño Mendoza.

Muere migrante ecuatoriano en choque de vehículo de agencia migratoria mexicana en Mexicali

Un migrante de Ecuador murió y otros 10 provenientes de Colombia y Guatemala resultaron heridos en un choque cuando los transportaban en un vehículo operado por el Instituto Nacional de Migración mexicano.

Tijuana termina proyecto de ampliación de carriles en el Cañón del Matadero

Las obras iniciaron a principios de año luego de un deslave registrado en el área que ponía en riesgo a los automovilistasUnion-Tribune en EspañolMedio ambiente y cambio climático