Solana Beach reconoce el Mes de la Herencia Hispana, con el tema 'Impulsando la Prosperidad, el Poder y el Progreso'

El Ayuntamiento de Solana Beach emitió una proclamación en conmemoración del Mes Nacional de la Herencia Hispana durante su reunión de la semana pasada, el 27 de septiembre.

El Ayuntamiento de Solana Beach emitió una proclamación en conmemoración del Mes Nacional de la Herencia Hispana durante su reunión de la semana pasada, el 27 de septiembre. La celebración, de un mes de duración, comenzó el 15 de septiembre, aniversario de la independencia de varios países latinoamericanos, entre ellos Guatemala, El Salvador y Costa Rica, y continuará hasta el 15 de octubre. El tema de este año es 'Latinos: Impulsando la prosperidad, el poder y el progreso en América'. La alcaldesa de Solana Beach, Lesa Heebner, dijo que el tema 'nos anima a iluminar los notables avances realizados por la comunidad hispana en la economía, la política y el progreso social'. 'La comunidad latina es un tapiz tejido con los hilos de la resistencia, la creatividad y la búsqueda incesante del sueño americano', añadió, leyendo el texto de la proclamación. 'Sus contribuciones han dejado una huella indeleble en todas las facetas de la vida estadounidense, desde el arte y la música hasta los negocios y la política'. Los latinos han dado forma a la actual Solana Beach durante más de un siglo. En la década de 1920, los trabajadores agrícolas mexicanos establecieron una comunidad que llegó a conocerse como La Colonia de Eden Gardens, mucho antes de que Solana Beach se convirtiera formalmente en ciudad. Algunos descendientes de cuarta y quinta generación de las familias fundadoras siguen viviendo en La Colonia. Lisa Montes, residente de cuarta generación de La Colonia, rindió homenaje a los líderes que han contribuido a la comunidad a lo largo de los años. Una de ellas, Cipriana González, abogó por la creación del parque comunitario de La Colonia. El parque alberga hoy la celebración anual del Día de los Muertos y una amplia gama de otras ofertas para las familias locales. 'Cada vez que voy al parque, pienso en ella y en su defensa, y en lo importante que era para la gente de La Colonia y de Solana Beach tener un parque para el disfrute de los niños y las familias', dijo Montes. Montes también fue homenajeada por el representante de Estados Unidos Mike Levin, demócrata de San Juan Capistrano, como constituyente del mes de septiembre, coincidiendo con el Mes Nacional de la Herencia Hispana. 'Lisa es descendiente de las familias mexicanas originales de La Colonia de Eden Gardens, y ella tiene una pasión por devolver a su comunidad que le fue inculcado por sus antepasados', dijo Levin en una declaración para el registro del Congreso. 'Sé que hoy se sienten orgullosos de ella. Lisa dedica su tiempo y esfuerzo a numerosas organizaciones locales dedicadas a servir y empoderar a los estudiantes latinos y latinas y a la comunidad en general'.

