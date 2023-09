Sindicato de guionistas de Hollywood declara fin de huelga tras aprobar acuerdo con estudios

Los líderes del sindicato de guionistas de Hollywood declararon el martes el fin de su huelga de casi cinco meses de duración, luego de que los miembros de la junta aprobaran un acuerdo contractual con los estudios. Los guionistas aún deben votar para ratificar el contrato, pero poner fin a la huelga les permitirá trabajar durante ese proceso, dijeron miembros del sindicato en un correo electrónico.

Los actores de Hollywood siguen en huelga sin negociaciones a la vista.

Un nuevo ambiente de optimismo animó a los actores el martes por primera vez desde que los guionistas alcanzaron un acuerdo preliminar el domingo por la noche.

Las juntas directivas de las ramas del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) en el este y en el oeste del país votaron a favor de aprobar el acuerdo, y posteriormente declararon que la huelga llegaría a su fin y que los guionistas serán libres de volver a trabajar a partir del miércoles a las 12:01 a.m.

Los guionistas aún deben votar para ratificar el contrato, pero poner fin a la huelga les permitirá trabajar durante ese proceso, dijeron miembros del sindicato en un correo electrónico.Los actores de Hollywood siguen en huelga sin negociaciones a la vista.

Un nuevo ambiente de optimismo animó a los actores el martes por primera vez desde que los guionistas alcanzaron un acuerdo preliminar el domingo por la noche.

“Por un momento realmente pensé que esto iba a seguir hasta el próximo año”, dijo Marissa Cuevas, actriz que ha participado en las series de televisión “Kung Fu” y “The Big Bang Theory”. “Saber que al menos algunos de nosotros han obtenido un buen acuerdo nos da mucha esperanza de que nosotros también conseguiremos un buen trato”.