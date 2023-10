Sheinbaum lidera con 30 puntos en una encuesta rumbo a las presidenciales de México

En el estudio de opinión, la exjefa de Gobierno de Ciudad de México obtiene el 50 % de las preferencias ante los comicios de junio de 2024 frente a la senadora opositora Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México, quien recibe el 20 %.

Este es el primer sondeo del periódico desde que Morena anunció el 6 de septiembre a Sheinbaum como su futura candidata, mientras que Gálvez se formalizó el 3 de septiembre como la aspirante de la alianza del Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).

Además, el estudio de opinión revela que el actor Eduardo Verástegui, conocido por sus alianzas con la ultraderecha internacional, conseguiría el 4 % de los sufragios, si consigue materializar su candidatura independiente. headtopics.com

La encuesta se realizó del 22 al 28 de septiembre mediante 1.200 entrevistas en viviendas a nivel nacional con un margen de error de 3,23 puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95 %. Aunque los principales partidos ya han adelantado a sus próximas candidatas, el Instituto Nacional Electoral (INE) no considera oficiales sus candidaturas hasta el registro formal, en febrero de 2024.

Read more:

sdut »

Mexico's Sheinbaum handily leads 2024 presidential race, poll showsMexico's Claudia Sheinbaum, the presidential candidate for the country's ruling leftist party and a close ally of the current president, is now expected to easily win the 2024 election, an opinion poll showed on Wednesday.

2 workers conducting polls for Mexico's ruling party killed, 1 kidnapped in southern MexicoMexico's president says assailants have killed two workers who were conducting internal polling for his Morena party in southern Mexico

Mexico flags plan after Grupo Mexico's chemical spill efforts deemed insufficientMexican President Andres Manuel Lopez Obrador said on Wednesday he hoped to have a proposal within 15 days regarding a 2014 chemical spill in the Sonora River by mining and transportation conglomerate Grupo Mexico .

México: candidata oficialista acepta protección de los militares para las elecciones presidencialesCIUDAD DE MÉXICO (AP) — El ejército de México dará protección a la candidata presidencial del oficialismo, la exalcaldesa capitalina Claudia Sheinbaum, de cara a la campaña electoral para los comicios del 2024, anunció el martes el gobierno.

Universal Classic Monsters 4K Collection Delayed to 2024Bad news if you were hoping to get some classic Universal monster action in 4K this Halloween. The collection has been delayed.