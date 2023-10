Serbia reduce casi a la mitad número de soldados en frontera con Kosovo

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Serbia, el general Milan Mojsilovic, habla durante una conferencia de prensa en Belgrado, Serbia, el lunes 2 de octubre de 2023.Agregó que el número de tropas incluso alcanzó los 14.

Serbia has withdrawn some troops stationed near the border with Kosovo, after having increased the numbers deployed there following a gun battle in northern Kosovo in which four people died, army commander General Milan Mojsilovic said on Monday.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Serbia, el general Milan Mojsilovic, habla durante una conferencia de prensa en Belgrado, Serbia, el lunes 2 de octubre de 2023. (AP Foto/Darko Vojinovic)El ejército serbio ha reducido casi a la mitad el número de elementos estacionados en la frontera con Kosovo, indicaron altos mandos militares serbios el lunes, desmintiendo así las afirmaciones de Estados Unidos y otros países sobre una concentración militar masiva a raíz de un tiroteo ocurrido hace más de una semana en que murieron cuatro personas y que suscitó temores de inestabilidad en la región.

El número de tropas se encuentra ahora en su nivel “normal” de unos 4.500 soldados, frente a los 8.350 que había tras los enfrentamientos del 24 de septiembre en el norte de Kosovo entre hombres serbios fuertemente armados y la policía kosovar, declaró el general Milan Mojsilovic, jefe de Estado Mayor del Ejército serbio, durante una conferencia de prensa.

Agregó que el número de tropas incluso alcanzó los 14.000 soldados y que, a diferencia de varias veces recientemente, el ejército no había aumentado su preparación para el combate, por lo que “desde el punto de vista militar no veo ninguna razón para tales comentarios (críticos)” por parte de funcionarios tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea.Mojsilovic y el ministro de Defensa serbio Milos Vucevic negaron también los reportes de funcionarios kosovares según los cuales el ejército serbio entrenó y armó al grupo de unos 30 hombres implicados en el tiroteo de la localidad de Banjska, en el norte de Kosovo, en que murieron un policía kosovar y tres insurgentes.

Mojsilovic añadió que el entrenamiento del ejército incluye a veces a reservistas serbios de Kosovo, antiguo territorio serbio cuya declaración de independencia de 2008 no es reconocida por Belgrado, pero que no formaban parte del grupo que participó en los enfrentamientos.

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, afirmó en X, anteriormente conocida como Twitter, que los “terroristas que llevaron a cabo los ataques” se entrenaron recientemente en dos bases de Serbia y que “los atacantes contaron con el pleno apoyo y planificación del Estado serbio”, con un plan más amplio para “anexionarse” el norte de Kosovo.

Tales acusaciones suponen un “insulto intelectual”, declaró Mojsilovic en Belgrado.

El incidente de Banjska ha suscitado preocupación en Occidente por la posible inestabilidad en los Balcanes, en un momento en que la guerra también causa estragos en Ucrania. Funcionarios estadounidenses y de la UE han intentado negociar un acuerdo para normalizar las relaciones entre Serbia y Kosovo tras la guerra de 1998-99, después de la cual la OTAN intervino para obligar a Serbia a retirarse de la provincia.

En Bruselas, el portavoz de la Comisión Europea, Peter Stano, dijo que la concentración militar cerca de Kosovo era “muy preocupante y debe cesar de inmediato”. Stano instó a una investigación exhaustiva sobre el incidente de Kosovo con la plena cooperación de Serbia, una nación candidata a ser miembro de la UE.

“No hay lugar para la acumulación de armas y fuerzas de seguridad en el continente europeo”, afirmó Stano. “Todas las fuerzas deben retirarse”.

De momento la OTAN no ha ofrecido comentarios sobre los reportes de la retirada del ejército serbio de la franja fronteriza. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, describió el viernes el movimiento de tropas serbias como una “puesta en escena sin precedentes de artillería, tanques y unidades de infantería mecanizadas serbias avanzadas”.

