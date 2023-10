Seguidores de Jimmy Carter celebran cumpleaños 99 del expresidente

La Isla Ellis dejó de ser el punto de entrada para inmigrantes hacia Estados Unidos. Francia albergó sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno.

El año era 1924, y ese pequeño de Plains era James Earl Carter Jr., conocido como “Jimmy” desde el principio. El 39no presidente de Estados Unidos fue festejado el sábado en su biblioteca y museo presidencial en anticipación a su cumpleaños 99 del domingo. La celebración se adelantó un día para garantizar que no fuera cancelada por un posible cierre del gobierno federal que el Congreso trataba de evitar a toda costa el sábado.“Lo considero un hombre que hizo muchísimo por ayudar a las personas de bajos ingresos y a las minorías —y yo pertenecía a ambos grupos en mi infancia”, dijo Marcia Rose, quien llevó a sus nietos desde el suburbio de Marietta hasta el Centro Presidencial Carter, cerca del centro de Atlanta.

La Isla Ellis dejó de ser el punto de entrada para inmigrantes hacia Estados Unidos. Francia albergó sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno. Y un bebé en la zona rural de Georgia se convirtió en el primer futuro presidente de Estados Unidos nacido en un hospital.

El año era 1924, y ese pequeño de Plains era James Earl Carter Jr., conocido como “Jimmy” desde el principio.

El 39no presidente de Estados Unidos fue festejado el sábado en su biblioteca y museo presidencial en anticipación a su cumpleaños 99 del domingo. La celebración se adelantó un día para garantizar que no fuera cancelada por un posible cierre del gobierno federal que el Congreso trataba de evitar a toda costa el sábado.“Lo considero un hombre que hizo muchísimo por ayudar a las personas de bajos ingresos y a las minorías —y yo pertenecía a ambos grupos en mi infancia”, dijo Marcia Rose, quien llevó a sus nietos desde el suburbio de Marietta hasta el Centro Presidencial Carter, cerca del centro de Atlanta.

Originaria de Buffalo, Nueva York, Rose dijo que no tenía edad suficiente para votar por el demócrata Carter cuando éste ganó las elecciones en 1976 o cuando perdió ante el republicano Ronald Reagan cuatro años después. “Pero sí tengo edad suficiente para recordar su impacto”, reconoció. “Quería venir para honrarlo y para que nosotros seamos parte de esa historia”.

Rose se unió a miles de personas que le desearon un feliz cumpleaños en las tarjetas que se llevarán a la casa de Carter en Plains. Ha estado en cuidados paliativos desde febrero, pasando el tiempo con su esposa Rosalynn, de 96 años y quien sufre de demencia, y otros familiares. Carter es el presidente estadounidense en alcanzar la mayor edad en la historia del país. Rosalynn Carter se encuentra sólo detrás de Bess Truman, quien falleció a los 97 años, como la primera dama de mayor longevidad.

El sábado, los asistentes presenciaron homenajes en video a Jimmy Carter por parte de celebridades y compitieron en rondas de trivia que resaltaron detalles subestimados sobre su vida y cuánto ha cambiado el mundo desde que comenzó. Un boleto con descuento de 99 centavos les permitió acceder al museo, que incluye una réplica de la Oficina Oval tal como era durante el mandato de Carter en la Casa Blanca (1977-81). Y aquellos que hicieron fila lo suficientemente temprano recibieron una rebanada de pastel de cumpleaños decorado en verde, el color que Carter eligió para los materiales de su campaña presidencial en 1975 a fin de reflejar sus prioridades ambientales.

Los festejos en la Biblioteca y Museo Carter estaban previstos a continuar el domingo si el Congreso logra un acuerdo de gastos para mantener al gobierno en operaciones. Sin importar lo que suceda en Washington, los eventos incluirán una ceremonia de naturalización en el Centro Carter —que no es una instalación federal— para admitir a 99 nuevos ciudadanos. La familia Carter tiene planeado celebrar en privado en Plains.