Seager, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial por 2da vez, en un grupo de elite

Seager puso fin al juego sin hit de Zac Gallen con un sencillo por un hueco ante un cuadro desplazado en el inicio de la séptima entrada. Anotó la primera carrera de su equipo con un sencillo de Mitch Garver. Los Rangers triunfaron por 5-0 y se llevaron el Clásico de Otoño en cinco duelos.

