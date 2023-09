Se forma la tormenta tropical Rina en el océano Atlántico

La tormenta tropical Rina se formó en el océano Atlántico el jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mientras los meteorólogos seguían monitoreando a la tormenta tropical Philippe que también se encontraba en el mar.

Rina tenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora) y se ubicaba a 1.915 kilómetros (1.190 millas) al este de las Islas de Barlovento norteñas. De momento no se habían emitido avisos o alertas para la tormenta, y no había alguna amenaza a tierra firme. La tormenta se dirigía al norte-noroeste a unos 17 km/h (10 mph).

Mientras tanto, la tormenta tropical Philippe se movía lentamente por el Atlántico a 4 km/h (2 mph). Sus vientos máximos sostenidos eran de unos 85 km/h (50 mph), y se tenía previsto que hubiera pocos cambios en su fuerza en los próximos días.Philippe se ubicaba a 895 kilómetros (560 millas) al este de las Islas de Barlovento norteñas. No había ninguna alerta o aviso en vigor, pero los meteorólogos aconsejaron vigilar la evolución de la tormenta en las Islas de Barlovento norteñas, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Británicas, así como en Puerto Rico.

