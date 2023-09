Se extiende la huelga automotriz en EEUU

El sindicato automotor UAW informó el viernes que su huelga contra los fabricantes de Detroit, que lleva dos semanas, se extenderá a otros 7.000 trabajadores de una planta de Ford en Chicago y una planta de ensamblado de General Motors cerca de Lansing, Michigan. La planta de GM en Delta Township, cerca de Lansing, fabrica grandes SUV crossover como el Chevrolet Traverse y el Buick Enclave. Una planta vecina de troquelado de partes metálicas seguirá trabajando, afirmó Fain.

La planta Ford en Chicago fabrica el Ford Explorer y Explorer Police Interceptors, así como el SUV Lincoln Aviator. El Explorer Interceptor es el vehículo policial de mayor venta en el país.

“Lamentablemente, a pesar de que estamos dispuestos a negociar, Ford y GM se han negado a hacer avances significativos en la mesa”, dijo Fain al anunciar los dos nuevos sitios de huelga. Fain detalló que los negociadores sindicales siguen hablando con las tres empresas.

“Todavía tengo muchas esperanzas de que lleguemos a un acuerdo que refleje los sacrificios y los aportes increíbles de nuestros afiliados a lo largo de la última década”, dijo. Añadió que hubo progresos significativos con Stellantis, que “momentos” antes de la transmisión en vivo por Facebook acordó aumentos de salarios de monto no especificado, el derecho de no cruzar un piquete y el derecho de hacer huelga ante el cierre de una planta. headtopics.com

