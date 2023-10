Scarlett Camberos encontró paz este año en Angel City y la competencia que buscaba

Scarlett Camberos finalmente ha encontrado la tranquilidad en Los Ángeles este año, pero sobre todo, también el nivel de competencia que había buscado.

Scarlett Camberos finalmente ha encontrado la tranquilidad en Los Ángeles este año, pero sobre todo, también el nivel de competencia que había buscado. La delantera de la selección mexicana, exjugadora de UC Irvine y del Club América, se unió a Angel City FC en febrero pasado después de ser víctima de acoso por internet, algo que resultó ser una pesadilla para la jugadora mexicoamericana y que la obligó a abandonar México, debido a que sintió que su seguridad en ese país no estaba garantizada. Camberos no tuvo mucha actividad a su llegada al Angel City FC, pues tenía mucha competencia en la zona de ataque, incluyendo la sensación del fútbol estadounidense, Alyssa Thompson, de 18 años. Angel City FC ha tenido una temporada de altibajos y con dos partidos restantes en la temporada regular de la NWSL, está en el noveno puesto, a tres puntos del último cupo de playoff. El equipo angelino tiene dos partidos restantes en la temporada regular: el del próximo domingo, 8 de octubre, ante el Dash en Houston (4 p.m.), un rival directo en la lucha por los playoffs, y el juego final de la temporada regular el domingo, 15 de este mes, ante el Thorns de Portland, segundo de la Conferencia Oeste, en BMO Stadium (2 p.m.). Independientemente si Angel City FC llega a los playoffs, este año para Camberos ha sido de crecimiento, aprendizaje y adaptación, en todos los sentidos, tanto personal como profesional. “Casi todas en la liga son muy rápidas. También son muy rápidas en lo mental, en las decisiones que toman y tengo que estar a ese nivel, en donde no tengo mucho tiempo para pensar”, declaró Camberos, quien cumplirá 23 años el próximo 20 de noviembre. Camberos dijo estar contenta ya que demostró que ha podido competir en una de las mejores ligas del mundo y que ha encontrado minutos. También se ha sentido como en casa al ver a su familia en cada juego. Un partido simbólico para ella fue cuando anotó su primer tanto con Angel City FC en el empate 1-1 en San Diego, ante su gente, el pasado 5 de agosto. En ese partido, fue como si su misma ciudad le estaba dando la bienvenida a casa, pues mandó un centro que sin querer entró a gol. Camberos, que creció en Chula Vista, tiene un contrato de dos años con Angel City FC. En la liga ha logrado tres asistencias, aunque en el Challenge Cup también tiene un par de asistencias y un gol, el cual anotó en San Diego durante un partido que Angel City empató contra el conjunto fronterizo. “Ojalá para el año que viene pueda ayudar con más goles y asistencias”, expresó Camberos, quien ha disputado 17 partidos este año, para un total de 775 minutos. Ocho de esos encuentros fueron como titular. Otro de los momentos favoritos para Camberos esta campaña fue en San Diego, cuando comenzó como titular en su ciudad natal el pasado 17 de junio, cotejo que ganó Angel City y que cortó una mala racha para las angelinas en una temporada que vio a la entrenadora Freya Coombe quedarse sin empleo después de solamente ganar un partido en 12 encuentros. En el lugar de Coombe, la entrenadora asistente Becki Tweed tomó las riendas del equipo y bajo su dirección, Camberos ha visto actividad en todos los partidos de la NWSL. “Creo que vieron mi potencial y me tuvieron mucha confianza. Ya cuando llegó la nueva entrenadora agarró el equipo y creo que nos ayudó mucho como equipo en agarrar confianza de nuevo, a tener más química”, declaró Camberos. De acuerdo a la entrenadora interina, Camberos aún tiene mucho potencial pues apenas tiene 22 años y determinó que su futuro va a depender de reflejar más ese buen nivel en la cancha, con lo más valioso para las delanteras: goles. “El venir de México a esta liga no fue fácil para ella, obviamente. Vimos su crecimiento semana a semana. Vimos su crecimiento en la cancha, agarró confianza. También vimos su personalidad crecer fuera de la cancha”, indicó Tweed sobre la número 15 del Angel City FC. “Necesitamos trabajar aún más con ella para mejorar en lo que se refiere al último tercio de la cancha, lo más difícil, lo que llega al final, que es meter los goles y eso la va a llevar al próximo nivel”. Para la jugadora californiana, el mes de septiembre también significó algo grande para ella, pues regresó a jugar con México en el Estadio Azteca, el mítico inmueble que llamaba casa cuando jugaba con el América y en el que abruptamente tuvo que abandonar tras el caso de acoso. “Llegando al estadio me dio escalofríos. Estuve jugando ahí un poquito más de un año y pues la verdad jugar en el Estadio Azteca no es algo mínimo”, indicó Camberos, quien siempre contempló regresar para representar a México y en el Tri le tenían las puertas abiertas. “Scarlett Camberos nunca se fue porque siempre ha sido una jugadora importante para esta selección', resaltó Pedro López, entrenador del Tri, a los medios al hablar del futuro de Camberos con el representativo mexicano. Y realmente fue una noche especial para ella, pues anotó un tanto en la victoria de 2-1 sobre Puerto Rico en las eliminatorias de la Copa Oro Femenil y al concretar ese tanto, besó el escudo de México que portaba en la camiseta. “Se sintió muy especial, ver a los aficionados de la Ciudad de México, tomarme fotos con ellos y escucharlos en las gradas”, expresó Camberos. “Siempre pensé en volver con la Selección Mexicana. La situación está mucho mejor hoy en día. Me siento más cómoda y eso ayuda mucho”. Camberos añadió que se sintió muy contenta de ver al América ganar el campeonato de liga en la pasada temporada, en la que no pudo concluir con las Águilas. En especial le dio mucha alegría entrenar de nuevo con la selección, junto a Karina Rodríguez, Kim Rodríguez, Itzel González, Nicki Hernández y Natalia Mauleón. Obviamente, también le trajo mucha competencia al equipo mexicano, que no clasificó al Mundial Femenil pasado y que pretende hacerlo para el Mundial 2027. “Es una jugadora que viene de la liga de Estados Unidos, donde tiene mucha exigencia”, indicó María Sánchez, delantera del Dash en la NWSL y también jugadora de la selección azteca, a los medios después del cotejo. En su exequipo también han reconocido su talento y se alegran que esté de regreso en la selección mexicana. 'Nosotros Scarlett es, ha sido y será una jugadora muy importante, súper querida, respetada, para nosotros es una jugadora Top', indicó Ángel Villacampa, director técnico del Club América. 'Lo que hizo en el Azteca el otro día es algo que nos alegra por ella. Esos vínculos ya no nos separan. Más allá de que esté jugando en Angel City o en el equipo que esté en un futuro, hay jugadoras que calan hondo y crean pozo en un equipo y es lo que ha sido Scarlett para nosotros'. A su regreso a Los Ángeles, previo al partido ante Orlando este lunes pasado, se encontró con un tifo gigante, con su rostro, que diseñaron los aficionados de Angel City FC para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, algo que la llenó de emoción. “Fue muy bonito, sé que eso toma mucho tiempo para hacer, dedicación y lo apreció mucho”, señaló Camberos. La californiana está en casa.

