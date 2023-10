Rojos quedan eliminados en el juego número 161; caen por 15-6 ante Cardenales

El intento de los Rojos de Cincinnati por ser apenas el tercer equipo en avanzar a los playoffs un año después de sufrir 100 derrotas quedó frustrado el sábado, en el juego número 161, cuando quedaron eliminados al caer por 15-6 ante los Cardenales de San Luis. De cualquier modo, cualquier suspenso se había evaporado desde la tercera entrada, cuando los Rojos caían por 11-0.Cincinnati, que superó en hits a los Cardenales por 14-13, venía de una campaña con registro de 62-100.

La franquicia mejoró, apoyada en De la Cruz y en otros novatos, como Christian Encarnacion-Strand, Spencer Steer y Matt McLain.

Otro novato, el dominicano Noelvi Marte, logró su primer juego con cuatro hits por Cincinnati. Connor Phillips (1-1) duró sólo 12 lanzamientos, todos bolas. El triunfo fue para Drew VerHagen (5-1). Por los Rojos, los dominicanos Marte de 5-4 con dos anotadas y tres producidas, De la Cruz de 5-1 con una empujada.

