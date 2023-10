Rodgers dice que sufre también una lesión de tobillo

Durante su aparición en “The Pat McAfee Show”, el quarterback de los Jets de Nueva York reveló que tiene un problema en el deltoides, ligamento principal del tobillo interior.Rodgers usaba una tobillera mientras caminaba con muletas junto al terreno, durante el encuentro dominical que los Jets perdieron ante Kansas City.A sus 39 años, Rodgers reiteró que no ha descartado la posibilidad de volver en esta campaña.

Durante su aparición en “The Pat McAfee Show”, el quarterback de los Jets de Nueva York reveló que tiene un problema en el deltoides, ligamento principal del tobillo interior.

Rodgers usaba una tobillera mientras caminaba con muletas junto al terreno, durante el encuentro dominical que los Jets perdieron ante Kansas City.A sus 39 años, Rodgers reiteró que no ha descartado la posibilidad de volver en esta campaña. El entrenador en jefe de los Jets, Robert Saleh, dijo después de la lesión que ésta pondría fin a la temporada de su mariscal de campo.

Rodgers se sometió a la cirugía el 13 de septiembre, dos días después de la lesión. El doctor Neal ElAttrache realizó la operación en Los Ángeles. Hubo reportes de que Rodgers se sometió a un procedimiento de “puente rápido”, diseñado para acelerar el proceso de rehabilitación.

Un periodo típico de recuperación de una ruptura de tendón de Aquiles va de seis a nueve meses. Rodgers dijo que está “muy adelante de los protocolos normales”.

“No hay nada normal sobre la forma en que estoy atacando esta rehabilitación”, dijo Rodgers el martes. “La práctica común es de unas seis semanas con un botín, y yo pude usar un zapato en 13 días.

“Así es mi mentalidad, creo en el poder de la intención, creo en la plegaria, creo en tu estado mental y en el poder de la voluntad. Creo en hacerles espacio a los milagros para que ocurran”.

Rodgers se lesionó apenas en su cuarta jugada del partido que marcaba su debut con Nueva York. Los Jets remontaron para ganar aquel encuentro, pero han perdido los tres posteriores.