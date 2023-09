Ringo Starr conversa sobre su EP 'Rewind Forward' y la próxima canción de los Beatles

Están las estrellas de rock y luego está Ringo Starr, baterista de los Beatles, solista galardonado, fotógrafo, narrador, actor y activista. También hay más colecciones cortas en el horizonte. (“En este momento estoy loco por los EP”, dice). El próximo se basa en la música country.

Mientras asistía a una lectura de poesía de Olivia Harrison, la viuda del difunto Beatle George Harrison, Starr se encontró con “T-Bone” Burnett. Decidieron trabajar juntos. Starr pensó que lograría una canción pop, pero Burnett le envió una canción country. “De hecho, abrió la puerta”, dice. “Entonces pensé: ‘¿Por qué no hacemos eso también? Uno de country’”.

Recientemente, Starr colaboró con McCartney en la versión de Dolly Parton de “Let It Be” de los Beatles. (“Es bueno ser parte de ello”, dice, y agrega que no fue necesario convencerlo. “Soy fácil”).

El 15 veces finalista a la entrega de este año, podría estrenar en TV su nuevo tema ‘Un Preview’ inspirado en su pareja Kendall Jenner“Mucha gente ha dicho ‘¡Ese es el último concierto!’ Y lo digo después de cada gira y nuestros hijos y mi esposa están hartos de mí. ‘Oh, dijiste eso la última vez’”, bromea. Y, sin embargo, continúa viajando porque simplemente le encanta: “Consigo todo lo que necesito”.

En junio, se supo que pronto estaría disponible una grabación final de los Beatles, creada utilizando tecnología de inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de demo de piano, el mismo método utilizado para separar las voces de los Beatles de los sonidos de fondo durante la realización de la canción de la serie documental del director Peter Jackson “The Beatles: Get Back” de 2021.

Había cierta confusión (y potencialmente miedo) en torno al uso de la IA. “Los rumores decían que simplemente lo inventamos”, dice sobre las contribuciones de Lennon al próximo tema. “Como si lo fuésemos a hacer”.

Codiciado cruza la frontera para retomar en solitario los escenarios de EE.UU.“Esta es la última canción en la que tendrás a los cuatro Beatles en ella. John, Paul, George y Ringo”, dice.

En cuanto a la fecha de lanzamiento dice: “Ya debería haber salido”.

Y si lo que tienes es hambre de los Beatles, siempre puedes sumergirte en su inmensa discografía. O las ocho horas de “Get Back”, que es un acceso increíble a la banda más grande de la historia, y sus momentos más íntimos: como la escena que muestra a Starr comenzando a escribir “Octopus’s Garden” y a Harrison acercándose para ayudar.

Harrison había dejado la banda; Starr estaba en Cerdeña en el yate de Peter Sellers cuando el capitán le dijo que los pulpos tienen jardines: recolectan piedras y objetos brillantes. Tenía su guitarra – “toco tres acordes, eso es todo”, dice – y comenzó a escribir.

En su opinión, el documental permite a los espectadores ver exactamente lo que vino después y la magia de ser un Beatle.

“Fue un gran momento de mi vida. Ser un Beatle fue genial”, dice. “Tenía tres hermanos, soy hijo único, así es la vida”.