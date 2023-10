Restaurarán 'The Black Family, preciada estatua y 'símbolo de esperanza' en Mountain View

Una estatua histórica del parque de Mountain View está recibiendo por fin la atención que la comunidad negra de San Diego ha estado suplicando que merece. En su estado actual, la estatua de The Black Family se encuentra muy lejos de lo que una vez fue un símbolo de la cultura de la comunidad, de la familia y de la pertenencia.

La escultura, de 6 pies de altura, representaba a una familia de cuatro miembros que parecía alcanzar el cielo. 'Un ideal cercano al de la familia es la comunidad', dijo Carole Wade Boyce, hija de Wade, en el evento del martes. 'Este parque ha sido un faro comunitario durante décadas y un refugio para picnics familiares, celebraciones y eventos de conciertos'.

'The Black Family,' treasured statue and longtime 'symbol of hope' in Mountain View, will be restoredThe city directed $195,000 to restore the decayed artwork near Mountain View Park after years of community advocates pleas

