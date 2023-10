Repuntan acciones de banco británico Metro

Sky News publicó que los asesores del banco han contactado a Lloyds Banking Group y NatWest Group, entre otros. Ante la noticia, los precios de las acciones del Metro aumentaron 30% a 48,5 centavos en la Bolsa de Londres y en proceso a recuperar las pérdidas del día anterior, cuando el banco reconoció la necesidad de obtener capital nuevo.

Sky News publicó que los asesores del banco han contactado a Lloyds Banking Group y NatWest Group, entre otros. Ante la noticia, los precios de las acciones del Metro aumentaron 30% a 48,5 centavos en la Bolsa de Londres y en proceso a recuperar las pérdidas del día anterior, cuando el banco reconoció la necesidad de obtener capital nuevo. Metro Bank, que según algunos analistas necesita 600 millones de libras (730 millones de dólares) de capital para ayudarlo a refinanciar sus deudas, indicó que estudiaba una gama de opciones, como la venta de activos y la emisión de nuevas acciones. Pero destacó que “no se ha tomado una decisión de proceder con alguna de estas opciones”. Los analistas son cautos acerca de su capacidad de obtener los fondos. Gary Greenwood, analista de investigación de valores para Shore Capital Markets, insinuó que al banco le resultará difícil encontrar respaldo para un ejercicio potencial de recaudación de fondos. “Desde hace varios años, Metro Bank tiene problemas para consolidarse como un banco rentable y autosostenible”, dijo Greenwood. “”Apoyar un mayor aumento de capital para este banco en aprietos sería una mala inversión, en nuestra opinión, ya que ha tenido tiempo y oportunidades suficientes para poner las cosas en orden y ha sido incapaz de hacerlo'. Metro Bank cuenta con 76 sucursales en Gran Bretaña que llama “tiendas”. Es uno de los 10 bancos más grandes del país, con alrededor de 2,7 millones de clientes.

Metro Bank plunges on talk of big fundraising to fix financesMetro Bank (MTRO.L) shares plunged more than 25% on Thursday following reports the British lender was exploring options to raise as much 600 million pounds ($728 million) in debt and equity to bolster its finances.

UK's Metro Bank shares suspended multiple times after plunging more than 25%Shares of Britain's Metro Bank suspended trading Thursday after tanking more than 29% amid reports that it was trying to raise £600 million ($727 million) in debt and equity.

UK's embattled Metro Bank expected to struggle to raise capital with \u2018no easy solutions'Metro Bank will likely struggle to raise fresh capital, according to analysts, who outlined bleak prospects for the beleaguered bank.

South Africa central bank chief: my worry is inflation, exchange rate out of bank's controlSouth Africa central bank chief: my worry is inflation, exchange rate out of bank's control

Shares in troubled British lender Metro Bank bounce back by a third as asset sale speculation swirlsShares in the troubled British lender Metro Bank have bounced back by a third on reports that it has been sounding out bigger rivals to buy a chunk of its assets. Sky News reported Friday that advisers to the bank have contacted Lloyds Banking Group and NatWest Group among others. That helped the company’s share price rally by 30% to 48.5 pence on the London Stock Exchange. The bank has now recouped the losses sustained Thursday, when it acknowledged the need to raise new capital. Analysts have said that Metro Bank will need to raise around 600 million pounds ($730 million).