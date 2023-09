Real Madrid somete a Las Palmas. Girona gana su sexto seguido y sube a la cima en España

Real Madrid retomó la marcha triunfal tras doblegar el miércoles 2-0 a Las Palmas, mientras que el sorprendente Girona escaló a la cima de la Liga española al encadenar su sexta victoria seguida. El triunfo en el estadio Santiago Bernabéu dejó a los merengues en la segunda plaza, un punto detrás del Girona. El conjunto catalán remontó para llevarse una victoria 2-1 en el feudo del Villarreal.

El Madrid visitará al Girona el próximo sábado.De titular por primera vez en el curso, Díaz abrió el marcador en el tercer minuto de descuento al final de la primera mitad. El atacante que llegó procedente del AC Milan definió con un disparo desde el corazón del área y que no pudo despejar el arquero Álvaro Valles, quien había lucido inmenso hasta antes de esa acción.

Joselu amplió la ventaja a los 53 con un soberbio remate de cabeza cruzado tras el centro de Rodrygo. Fue su tercer gol en la campaña. “Hemos creado muchas ocasiones. Creo que deberíamos haber metido más, pero hemos hecho un partido muy completo y después de una derrota siempre es bonito ganar, y más en el Bernabéu”, dijo Díaz, quien apenas había disputado 36 minutos en el campeonato antes de su primera titularidad.

Read more:

sdut »

Las Palmas vs. Real Madrid FREE LIVE STREAM (9/27/23): Watch La Liga onlineLas Palmas faces Real Madrid in a La Liga match on Wednesday, September 27, 2023 (9/27/23) at Santiago Bernabéu Stadium in Madrid, Spain.

Diaz and Joselu on target as wasteful Real sink Las PalmasReal Madrid bounced back from their painful derby loss with a 2-0 home LaLiga win over lowly Las Palmas on Wednesday thanks to goals from Brahim Diaz and Joselu.

Real Madrid's Guler suffers new injury blowReal Madrid's close-season signing Arda Guler has sustained a thigh injury, the LaLiga club said on Tuesday, in another setback for the midfielder that will further delay his debut for the team.

Keeping Procurement and Supply Chain Strategy Rooted in Real Time and in the Real WorldSponsor Content from SAP.

MATCHDAY: Newcastle hosts Man City in League Cup. Madrid looks to bounce back against Las PalmasNewcastle hosts Manchester City in the third round of the English League Cup on Wednesday. Real Madrid looks to rebound from its first loss of the season when it hosts promoted Las Palmas in the Spanish league.

Reddit turns top contributors' Reddit Gold into real-world moneyReddit rolled out a new program today that allows the platform’s biggest contributors to earn real-world money for their virtual rewards.

Brahim Díaz y Joselu firmaron los goles del Madrid, que venía golpeado por la derrota 3-1 en el derbi contra el Atlético de Madrid tras iniciar el campeonato con cinco victorias en fila.

El triunfo en el estadio Santiago Bernabéu dejó a los merengues en la segunda plaza, un punto detrás del Girona. El conjunto catalán remontó para llevarse una victoria 2-1 en el feudo del Villarreal. El Madrid visitará al Girona el próximo sábado.De titular por primera vez en el curso, Díaz abrió el marcador en el tercer minuto de descuento al final de la primera mitad. El atacante que llegó procedente del AC Milan definió con un disparo desde el corazón del área y que no pudo despejar el arquero Álvaro Valles, quien había lucido inmenso hasta antes de esa acción.

Joselu amplió la ventaja a los 53 con un soberbio remate de cabeza cruzado tras el centro de Rodrygo. Fue su tercer gol en la campaña.

“Hemos creado muchas ocasiones. Creo que deberíamos haber metido más, pero hemos hecho un partido muy completo y después de una derrota siempre es bonito ganar, y más en el Bernabéu”, dijo Díaz, quien apenas había disputado 36 minutos en el campeonato antes de su primera titularidad.

El Girona lidera con 19 puntos, seguido por el Madrid (18) y el Barcelona (17). Los azulgranas empataron 2-2 el martes en su visita al Mallorca.

Después de estrenarse como goleador merengue, Díaz celebró efusivamente porque al equipo le había costado mucho adelantarse. Realizaron 18 remates, ocho a puerta. Pero sin cantar gol.

Valles fue un muro al repeler disparos francos a puerta de Joselu, Rodrygo y del propio Díaz durante un primer tiempo de abrumador dominio de los anfitriones.

El técnico Carlo Ancelotti decidió darle al volante inglés Jude Bellingham, máximo anotador del Madrid en el inicio de la temporada. Vinicius Junior entró de cambio en el complemento, para volver a jugar luego de sufrir una lesión en la tercera jornada.

La mala noticia fue que el central David Alaba tuvo que abandonar al final de la primera parte debido a una lesión.Con tantos de Artem Dovbyk y Eric García en un lapso de cinco minutos, el Girona remontó para vencer al Villarreal y asumir el liderato del torneo por primera ocasión en su historia.

Dani Parejo abrió el marcador por el “Submarino amarillo” a los 49 minutos al convertir un penal.

La reacción fue inmediata con los tantos de Dovbyk a los 56 y de García a los 61.

En otro resultado, el Athletic Bilbao igualó en San Mamés 2-2 con el Getafe. El cuadro vasco quedó cuarto con 14 unidades y el Getafe marcha décimo con ocho.