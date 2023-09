Real Madrid golea 3-0 al Girona para asumir el liderato en España

El Real Madrid escaló el sábado al liderato de la liga española tras ir al campo de Montilivi a golear 3-0 al Girona, que dejó su condición invicta en el campeonato. Jude Bellingham consumó la goleada a los 71 con su sexto tanto del torneo, tras beneficiarse de un mal rechace en el área.

El Real Madrid celebró su séptima victoria del curso para contar con 21 unidades, una por encima del Barcelona (20), que el viernes superó 1-0 al Sevilla para seguir como el único invicto.

El Girona sufrió su primer revés para quedarse en la tercera posición con 19 unidades, luego de haber cuajado el mejor arranque en la historia de la franquicia. Joselu rompió el cero a los 17 minutos con su cuarta diana del torneo, al rematar un soberbio pase al área de Bellingham, que el arquero Paulo Gazzaniga tocó, pero el esférico iba tan fuerte que terminó en las redes.

Tchouaméni amplió la ventaja con un contundente remate de cabeza a un tiro de esquina de Tony Kroos, para tomar mayor tranquilidad a los 21 minutos.

