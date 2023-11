Rangers ganan la Serie Mundial por 1ra vez

Una noche después de que Texas tomó una ventaja de 10-0 en apenas tres innings del cuarto duelo, los Rangers finiquitaron la serie en un duelo de pitcheo que se sostuvo durante ocho innings. En el noveno, los Rangers anotaron cuatro veces para dejar todo resuelto. Por los Rangers, el dominicano Leody Taveras de 4-0. Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 2-0, Geraldo Perdomo de 4-0. El venezolano Gabriel Moreno de 3-0. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-1.

