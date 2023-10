Rangers aseguran 1er boleto de playoffs desde 2016, al derrotar 6-1 a Marineros

Texas (90-71) puede obtener el título de la División Oeste de la Liga Americana si Houston sufre una derrota más en los últimos dos juegos o si los propios Rangers vencen a los Marineros en la última jornada de la campaña regular.

Los Rangers montaron un ataque de cuatro carreras en la tercera entrada frente al dominicano Luis Castillo. El racimo fue coronado por hits de Nathaniel Lowe, Jonah Heim y el dominicano Leody Taveras, que produjeron carreras con dos outs.Heim aportó un sencillo de dos carreras con cuenta de 0-2 luego de conectar de foul tres lanzamientos seguidos. Un sencillo remolcador de Taveras con el bate roto puso la pizarra 4-0.

Ello fue todo lo que requirieron el abridor improvisado Andrew Heaney y tres relevista para anular a los Marineros. La derrota dejó a Seattle (87-74) al borde de la eliminación en la contienda por los playoffs. La última esperanza de los Marineros se limita a que Houston caiga en sus últimos dos duelos ante Arizona.

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-1 con una anotada. El dominicano Taveras de 4-1 con una remolcada.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Teoscar Hernández de 4-0. El venezolano Eugenio Suárez de 4-1 con una anotada y una empujada.