Rafael Nadal Ready to Play in Barcelona Open

Rafael Nadal está lo “suficientemente listo” para jugar el martes en el que se espera sea la última vez que dispute el Abierto de Barcelona. Nadal confirmó el lunes que disputará su primer torneo de arcilla del año. “Fue una semana positiva de entrenamientos. Mañana estaré en la pista”, advirtió Nadal, quien enfrentara al italiano Flavio Cabolli en su primer duelo.

Es parte de la vida de un deportista. Todo tiene un principio y un final”. El español reconoció que esta es una situación única tras “dos años muy difíciles” con las lesiones y que cree que aún puede “ser competitivo”. El tenista de 37 años se retiró la semana pasada del Masters de Montecarlo, antes del inicio del torneo por una lesión persistente y dijo que “su cuerpo simplemente no se lo permite”.

