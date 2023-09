¿Qué implica un cierre del gobierno de Estados Unidos? Afectará prestaciones sociales

Ante un persistente estancamiento político en Washington, un cierre de gobierno luce cada vez más probable de cara a la fecha límite del sábado en la noche. A continuación un vistazo a lo que usted debe saber: Un cierre del gobierno podría poner en peligro el acceso de millones de estadounidenses de bajos ingresos a los programas de asistencia alimentaria y nutricional, y sus repercusiones...

A continuación un vistazo a lo que usted debe saber: Un cierre del gobierno podría poner en peligro el acceso de millones de estadounidenses de bajos ingresos a los programas de asistencia alimentaria y nutricional, y sus repercusiones dependerán de la duración del cierre y de los fondos de contingencia de cada programa.

Las familias afectadas “tendrán que ir a los bancos de alimentos”, dijo la doctora Nancy Nielsen, decana adjunta principal para políticas de salud en la Escuela de Medicina y Ciencias Biomédicas Jacobs de la Universidad de Buffalo. “Estas son personas que necesitan ayuda. Son madres. Son infantes. Se trata de un problema real”.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PROGRAMAS HEAD START Y LOS ALMUERZOS ESCOLARES GRATUITOS?

Mientras el Senado avanza con un enfoque bipartidista con el objetivo de mantener al gobierno en operaciones, las medidas de gastos siguen enfrentando dificultades para su aprobación en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. Si hay un cierre del gobierno, millones de empleados federales quedarán en licencia y muchos más, incluidos aquellos que trabajan para las fuerzas armadas y la Administración de Seguridad en el Transporte, se verán obligados a laborar sin goce de sueldo hasta que se reabra el gobierno.

También podrían resultar afectados un puñado de programas federales de los que a diario dependen personas en todo el país, desde una disminución de fondos para la asistencia alimenticia hasta posibles retrasos en el servicio a clientes para beneficiarios del programa Medicare y Seguro Social. Las repercusiones se reducirán al tiempo que dure el cierre de gobierno y a los diversos planes de contingencia en las agencias afectadas.“A nivel colectivo, cientos de millones de estadounidenses, una mayoría de la población, reciben algún tipo de prestación del gobierno”, dijo Forrest V. Morgeson III, profesor asociado en la Escuela de Negocios Broad de la Universidad Estatal de Michigan. Subrayó que un posible cierre del gobierno podría acarrear incertidumbre financiera e implicaciones económicas importantes.

¿EL CIERRE DE GOBIERNO AFECTARÁ AL PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL SUPLEMENTARIA O AL PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL ESPECIAL PARA MUJERES, BEBÉS Y NIÑOS?

Casi siete millones de mujeres y niños que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Especial para Mujeres, Bebés y Niños (WIC por sus iniciales en inglés), estarían en riesgo de perder la asistencia casi inmediatamente después del cierre, según el gobierno del presidente Joe Biden. Esto se debe a que el fondo de contingencia federal que apoya el funcionamiento normal del WIC posiblemente se agote en cuestión de días, por lo que los estados se verán obligados a depender de sus propios recursos o de los fondos sobrantes.

Las familias beneficiadas por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus iniciales en inglés) también podrían perder la asistencia en caso de que el cierre se prolongue. Según el Departamento de Agricultura, sin importar lo que suceda esta semana en Washington, las familias recibirán la asistencia de SNAP tal como de costumbre hasta octubre.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PROGRAMAS HEAD START Y LOS ALMUERZOS ESCOLARES GRATUITOS?

Los programas Head Start destinados a más de 10.000 niños desfavorecidos perderían de inmediato recursos federales, aunque podrían evitar una suspensión de actividades siempre que el cierre de gobierno no se prolongue.

Tommy Sheridan, subdirector de la Asociación Nacional Head Start, dijo que los programas están problemas debido a que sus subvenciones comienzan el 1 de octubre. Los programas con subvenciones que no comiencen en esa fecha continuarán recibiendo recursos. Pero si el cierre se alarga, el número de programas afectados aumentará a medida que más subvenciones requieran renovación.

Aparte de Head Start, también han surgido preocupaciones en torno a los almuerzos escolares gratuitos. Pero el Departamento de Agricultura afirma que no anticipa ningún problema inmediato con los programas nutricionales federales para niños, incluidos los almuerzos escolares, porque el apoyo a estos programas está previsto en parte por una autoridad de financiación permanente y obligatoria.

En caso de un cierre de gobierno, las operaciones estatales y federales para la nutrición infantil continuarán durante octubre y posiblemente por unos meses más, según el departamento. Pero la agencia no tendría capacidad para apoyar estos programas para todo el año sin asignaciones.Al margen de lo que suceda en Washington este fin de semana, los beneficiarios del Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI por sus siglas en inglés) continuarán recibiendo sus pagos. Pero el tiempo de respuesta para las personas en dificultades podría demorarse debido a las licencias impuestas a los empleados.

“Si tienes una duda sobre el Seguro Social quizás no encuentres a nadie que te responda”, dijo Nielsen. “Pero las operaciones diarias de enviar cheques continuarán”.

De acuerdo con un plan de contingencia reciente de la Administración del Seguro Social, la agencia suspenderá acciones no críticas y aquellas “no relacionadas directamente con los pagos exactos y puntuales de las prestaciones”. La emisión de nuevas tarjetas del seguro social y reemplazos también continuará.

¿EL CIERRE DE GOBIERNO AFECTARÁ A MEDICARE Y A OTROS SERVICIOS DE SALUD?

Las prestaciones del Medicare y el Medicaid también continuarán, porque ambos son programas obligatorios financiados por separado de las asignaciones anuales. Eso significa que los pacientes aún podrán seguir viendo a sus doctores y que se les paguen las facturas médicas.

Pero en forma similar al Seguro Social, podría haber demoras e interrupciones en el servicio a clientes debido a las licencias de los empleados. Según la información de contingencia publicada la semana pasada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, alrededor de la mitad de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid tendrán que poner a sus empleados en licencia en caso de que fallen las asignaciones.

¿DE QUÉ MANERA PODRÍAN VERSE AFECTADOS LOS VUELOS Y OTROS VIAJES?

El sistema de viajes aéreos de la nación tiene previsto operar con relativa normalidad durante un cierre gubernamental. Los controladores de tráfico aéreo y los inspectores de la TSA son considerados empleados esenciales, sin embargo, no recibirán salario hasta que concluya el cierre gubernamental, y las filas de revisión serán cada vez más largas si muchos de los inspectores se quedan en casa.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dijo el miércoles que los viajes aéreos seguirán siendo seguros durante un cierre de gobierno, pero se suspenderá la capacitación de nuevos controladores de tráfico aéreo y 1.000 adiestradores serán puestos en licencia.

Mucho antes de la fecha límite de esta semana, las aerolíneas se quejaban de que una escasez de controladores de tráfico aéreo causaba demoras y cancelaciones de vuelos. La Administración Federal de Aviación dijo en agosto que había contratado a 1.500 controladores en el último año y solicitó al Congreso recursos para contratar a otros 1.800 en el nuevo año fiscal.

El procesamiento de pasaportes y visas continuará durante un cierre gubernamental “en la medida que la situación lo permita”, de acuerdo con una directriz que el Departamento de Estado emitió la semana pasada a sus empleados. La agencia dijo que los consulados en Estados Unidos y el exterior permanecerán abiertos “mientras haya suficientes cobros para financiar las operaciones”, pero los trabajos sobre pasaportes podrían ser suspendidos si se cierra el edificio en donde se llevan a cabo las labores respectivas.

El tiempo que toma un pasaporte o una visa es mucho mayor que antes de la pandemia. La mayoría de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza también son considerados esenciales y se prevé que continúen laborando en aeropuertos y cruces fronterizos.

¿PODRÍA HABER SUSPENSIONES EN LOS CRÉDITOS ESTUDIANTILES?

Si no se aprueban las medidas de gasto antes de la fecha límite del sábado, el cierre gubernamental comenzará el mismo día en que los créditos estudiantiles emerjan de la pausa por la pandemia después de que comenzaron nuevamente a devengar intereses el 1 de septiembre.

Pero haya o no cierre del gobierno, los acreedores deberán hacer sus pagos. En la mayoría de los casos, los administradores de los préstamos podrán continuar procesando los pagos con regularidad, pero podría haber demoras para aquellos que necesiten consultar o buscar asistencia en el Departamento de Educación debido a las posibles licencias de empleados en la agencia.

Los estudiantes que soliciten asistencia federal durante un cierre gubernamental pueden esperar demoras similares a causa de la misma situación. Funcionarios han señalado posibles interrupciones para procesar las Solicitudes Gratuitas de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por sus siglas en inglés), para el desembolso de las Becas Pell y buscar una exoneración de los créditos públicos, por ejemplo.El cierre del gobierno no afectará el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). El servicio no depende de los dólares de los contribuyentes porque, por lo general, su financiación proviene de la ventas de productos y servicios.Los periodistas de The Associated Press, David Koenig, en Dallas, y Heather Hollingsworth, en Kansas City, contribuyeron a este despacho.