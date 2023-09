El presidente ruso, Vladímir Putin, insistió el sábado en que los residentes de cuatro regiones ucranianas que Moscú se anexó ilegalmente hace un año “hicieron su elección: estar con su Patria”. Occidente ha denunciado que tanto los referéndums llevados a cabo el año pasado como las recientes votaciones son una farsa.

Las votaciones se llevaron a cabo mientras las autoridades rusas intentaban reforzar su control sobre los territorios que Moscú se anexó ilegalmente hace un año y que aún no controla por completo.El viernes se celebró un concierto en la Plaza Roja para conmemorar el aniversario, pero Putin no participó.

Mientras tanto, en Ucrania, las defensas aéreas derribaron durante la noche 30 de los 40 drones kamikazes de fabricación iraní dirigidos a las provincias de Odesa, Mykolaiv y Vinnytsia, dijo el sábado la fuerza aérea ucraniana.

El gobernador regional de Vinnytsia, Serhii Borzov, dijo que las defensas aéreas derribaron 20 drones, pero que se produjo un “poderoso incendio” en la ciudad de Kalynivka cuando un dron golpeó una instalación de infraestructura no especificada. headtopics.com

Read more:

sdut »

Putin calling the shots without listening to military: Think tankThe Kremlin leader 'has narrowed the funnel of information that reaches him,' according to a new report from the RAND Corporation.

Putin meets Chechen leader Kadyrov after storm over prisoner beating commentsRussian President Vladimir Putin met Chechen leader Ramzan Kadyrov on Thursday, a state television reporter said, three days after Kadyrov said he was proud of his 15-year-son for beating up a prisoner accused of burning the Koran.

Russians crowdfunding for sailors wounded in Rostov-on-Don submarine strikeThe initiative raises questions about payouts Vladimir Putin promised to injured servicemen in the war.

Zelenskyy habla de armas y municiones para Ucrania con el secretario general de la OTANEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg se reunió el jueves con el presidente Volodymyr Zelenskyy para discutir la situación de la guerra y las necesidades de las tropas, un día después de que Rusia acusó a los aliados occidentales de Ucrania de ayudar a planificar el ataque de la semana…

Putin's plan for next year raises questions about end of Ukraine warDespite a Russian official hinting about a possible end to the Ukraine war, the country's Finance Ministry has dramatically increased Putin's war budget.