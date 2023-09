¿Puede este plan solucionar la crisis de seguros de California? Esto es lo que necesitas saber

El comisionado de seguros, Ricardo Lara, presenta un plan para apuntalar el mercado de seguros para propietarios de viviendas en California. Las aseguradoras regresarían a las zonas de incendios forestales, pero tendrían un camino más fácil para aumentar las tarifas. Según las regulaciones propuestas que anunció el Comisionado de Seguros, Ricardo Lara, las principales aseguradoras deberán cubrir una cierta proporción de propietarios de viviendas en las áreas más propensas a...

Según las regulaciones propuestas que anunció el Comisionado de Seguros, Ricardo Lara, las principales aseguradoras deberán cubrir una cierta proporción de propietarios de viviendas en las áreas más propensas a incendios forestales del estado. A cambio, el Departamento de Seguros permitirá a las empresas cobrar más para cubrir los crecientes costos de hacer negocios en un estado devastado por los incendios.

El actor más importante de todos, State Farm, anunció una congelación de nuevas pólizas en mayo , iniciando una nueva ronda de pánico entre los propietarios de viviendas que luchaban por encontrar pólizas de seguro asequibles y los legisladores ansiosos por abordar la crisis.

Una semana después de que las negociaciones para rescatar el tambaleante mercado de seguros de vivienda de California, el principal regulador de seguros del estado presentó su propio plan de rescate que efectivamente equivale a un intercambio para las principales aseguradoras del estado.

Según las regulaciones propuestas que anunció el Comisionado de Seguros, Ricardo Lara, las principales aseguradoras deberán cubrir una cierta proporción de propietarios de viviendas en las áreas más propensas a incendios forestales del estado. A cambio, el Departamento de Seguros permitirá a las empresas cobrar más para cubrir los crecientes costos de hacer negocios en un estado devastado por los incendios.

Lara calificó el paquete de nuevas regulaciones propuestas como “la mayor reforma de seguros” desde 1988, el año en que los votantes de California aprobaron una propuesta que exige que las compañías de seguros obtengan aprobación previa antes de aumentar las primas.El plan pretende revertir lo que ha supuesto un éxodo lento de aseguradoras de viviendas privadas del Estado. En el último año y medio, siete de las 12 principales aseguradoras de propiedad que operan en California han impuesto nuevas restricciones sobre dónde hacen negocios o han dejado de vender nuevas pólizas aquí por completo.

El actor más importante de todos, State Farm, anunció una congelación de nuevas pólizas en mayo , iniciando una nueva ronda de pánico entre los propietarios de viviendas que luchaban por encontrar pólizas de seguro asequibles y los legisladores ansiosos por abordar la crisis.

Durante años, las compañías de seguros se han quejado de que las tarifas actuales y el proceso regulatorio existente no les permiten recuperar el costo de hacer negocios en las regiones de mayor riesgo del estado. Al aliviar algunas de esas restricciones, al tiempo que se exige a las compañías que amplíen su cobertura, “es el departamento quien está engañando a las aseguradoras”, dijo Rex Frazier, presidente de la Federación de Seguros Personales de California, un grupo comercial.

En principio, ésta es una compensación que las aseguradoras están dispuestas a hacer, añadió, aunque en última instancia dependerá de cómo se elaboren las regulaciones específicas en los próximos meses.

Amy Bach, directora ejecutiva del grupo de consumidores United Policyholders, expresó una opinión similar.

Lara “no se vendió a la industria aquí, en mi opinión, llegó a un acuerdo”, dijo. “Si esto se manifestará positivamente en general… la prueba estará en las primas”.

Pero Consumer Watchdog, un grupo de defensa al que Lara prácticamente llamó por su nombre durante su presentación como “grandioso” y un grupo “que se beneficia materialmente” del sistema regulatorio actual, llegó a una conclusión difícil.

“Básicamente ha capitulado ante la industria”, dijo Jamie Court, presidente del grupo, sobre Lara. “Aquí realmente no hay mucho retorno para el consumidor”.A pesar de la creciente angustia pública y los llamados a la acción por parte de los principales legisladores, la política de abordar el problema en la Legislatura resultó demasiado espinosa este año.

En las últimas semanas de la sesión legislativa que terminó hace una semana, los legisladores se apresuraron a unir las demandas de las aseguradoras (que pedían primas más altas para cubrir una mayor parte de sus costos y un proceso de fijación de tarifas más flexible) y las de los grupos de consumidores, quienes resistieron los llamados para aumentar las cargas financieras de los propietarios de viviendas. Después de que las negociaciones fracasaron, el gobernador Gavin Newsom insinuó que su administración y el Departamento de Seguros de Lara podrían estar dispuestos a actuar por su cuenta.

En un comunicado, el senador Bill Dodd , un demócrata de Napa involucrado en las infructuosas negociaciones, aplaudió el anuncio de Lara. “Dado que la Legislatura no está en sesión en este momento, utilizar la autoridad regulatoria del comisionado tiene sentido”, dijo. “Sé que aún queda trabajo por hacer y apoyaré estos esfuerzos en todo lo que pueda”.

Las compañías de seguros han señalado tres razones principales por las que hacer negocios en California es cada vez más una propuesta perdedora: el creciente riesgo de incendios forestales, los costos de construcción en constante aumento y el precio global de los reaseguros: pólizas de seguro que las propias compañías de seguros contratan.

Si bien los costos han aumentado, la cantidad que las empresas pueden cobrar a los propietarios de viviendas está estrictamente limitada y regulada en California, lo que hace que las pólizas de seguro de vivienda sean relativamente baratas según los estándares nacionales. Para aumentar las tarifas, las principales aseguradoras necesitan la aprobación del Departamento de Seguros.

Actualmente, las compañías de seguros no pueden incluir el costo del reaseguro en esas solicitudes. También se les prohíbe utilizar modelos prospectivos para predecir costos futuros, algo que las aseguradoras dicen que necesitan desesperadamente, ya que el calentamiento del clima y el desarrollo residencial que invade áreas propensas a incendios resultan en temporadas de incendios que son más largas y catastróficas que en el pasado.

Lara propuso dar a las empresas ambas herramientas, aunque aparentemente sólo se les permitirá detallar el costo del reaseguro en lo que respecta a California. No está claro cómo se hará este cálculo.

Bach, de United Policyholders, dijo que permitir que las empresas utilicen modelos predictivos no es intrínsecamente una mala idea: “¿Son estos modelos herramientas nefastas de Satanás? No”, dijo, pero espera que haya transparencia sobre qué modelos se utilizan y cómo funcionan.

A cambio de estas nuevas herramientas, las empresas deberán cubrir a los propietarios de viviendas en partes del estado propensas a incendios forestales al 85% de su cobertura estatal. Por ejemplo, si una empresa ofrece el 10% de las pólizas para propietarios de viviendas en California, se le exigirá que proporcione el 8.5% de la cobertura en áreas consideradas “en riesgo”.

El Tribunal, junto con Consumer Watchdog, dijo que el 85% es un 15% demasiado poco. “Es un trato realmente malo”, dijo.

El comisionado estatal de Seguros, Ricardo Lara, habla durante una conferencia de prensa con líderes y defensores sindicales de Los Ángeles en Commerce el 26 de septiembre de 2022. Foto de Alisha Jucevic para CalMatters

Los propietarios de viviendas de California que actualmente no pueden obtener un seguro en el mercado privado pueden recurrir al Plan FAIR, un emisor de cobertura contra incendios de último recurso respaldado mediante un impuesto a las aseguradoras reguladas. Entre 2018 y 2022, el número de propietarios cubiertos por el Plan FAIR se duplicó con creces hasta aproximadamente el 3% de todos los propietarios.

Pero las políticas del Plan FAIR son costosas y limitadas. Y si el Plan FAIR se queda sin dinero, está obligado legalmente a llenar sus arcas imponiendo un recargo a las principales aseguradoras. La perspectiva de que el Plan FAIR se quede sin efectivo y abofetee a la industria con la factura también ha alentado a las compañías de seguros a reducir su cobertura.

Consumer Watchdog impugna periódicamente las solicitudes de primas más altas que las compañías de seguros presentan al Estado, una intervención permitida en virtud de la medida electoral de 1988. Hoy, Lara también dijo que quiere que sea más fácil para el público ver quién interviene y cuánto se le compensa por hacerlo.

“Una entidad participa en casi el 75% de todas las intervenciones para la aprobación de tarifas, beneficiándose materialmente de un proceso que está destinado a una participación pública más amplia”, dijo, refiriéndose a la organización sin fines de lucro.

Lara también afirmó que “lanzar bombas es fácil y hacer declaraciones rimbombantes de grupos de interés arraigados no beneficia a nadie”.

Court dijo que su organización continuaría luchando mientras el departamento redacta las regulaciones detalladas. “Estaremos luchando por este tema durante muchos meses”, dijo.