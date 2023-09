Promotor: Tyson Fury peleará con Oleksandr Usyk para unificar títulos de peso completo

RIAD, Arabia Saudí (AP) — Tyson Fury peleará con Oleksandr Usyk en Arabia Saudí en el que será el primer combate de este siglo para unificar los campeonatos de peso completo, informó el promotor de Fury, Frank Warren, el viernes. “Esta es la pelea más grande que puede haber en nuestro deporte.

Los pesos completos siempre encienden la imaginación de los aficionados, y no tengo duda en que este será el mayor evento pugilístico del siglo”, indicó Warren en un comunicado.La última pelea para coronar a un campeón indiscutido de peso completo fue en 1999, cuando Lennox Lewis derrotó a Evander Holyfield. Lewis tuvo que dejar vacante su título de la AMB al año siguiente debido a una disputa sobre su próxima defensa.

Usyk (21-0) viene de defender sus campeonatos el mes pasado ante Daniel Dubois en Polonia. EL ucraniano ha derrotado a rivales británicos en sus últimos cuatro combates, incluyendo la ocasión en que se coronó contra Anthony Joshua en 2021 y defendió sus cetros al año siguiente en una revancha en Arabia Saudí.

Fury es dueño del título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mientras que Usyk posee los cetros de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). No se ha dado a conocer una fecha en los comunicados relacionados con la pelea, la cual se llevará a cabo en Riad, capital de Arabia Saudí.

Las negociaciones previas para realizar el combate entre Fury y Usyk se vinieron abajo y el británico accedió a enfrentarse al excampeón de la UFC Francis Ngannou en un combate en el que no estará en juego el título, el próximo 28 de octubre en Arabia Saudí. Para Fury (33-0-1), ese será su primer pleito desde que venció a su compatriota Derek Chisora en diciembre.