Presidente de Costa Rica visitará con su par panameño el Darién ante el desbordante flujo migratorio

Ambos países, que comparten una frontera, piden respaldo internacional abrumados por la llegada sin precedentes de migrantes desplazados. En lo que va del año, más de 400.000 personas han cruzado la jungla del Darién, cuando en 2022 fueron 250.000 movilizaciones.

Ambos países, que comparten una frontera, piden respaldo internacional abrumados por la llegada sin precedentes de migrantes desplazados. En lo que va del año, más de 400.000 personas han cruzado la jungla del Darién, cuando en 2022 fueron 250.000 movilizaciones. Chaves fue recibido en el aeropuerto por la canciller panameña, Janaina Tewaney, quien dijo que las dos naciones “tienen visiones muy similares con relación a la migración' y que tienen una 'coordinación muy efectiva'. Según Tewaney, Panamá mantiene conversaciones con Venezuela —de donde proceden la mayor cantidad de migrantes— y con otros países como Ecuador y Colombia, que registran también un importante números de desplazados. “Seguimos en la posición de que corresponde a algunos de esos países tomar medidas que realmente impacten y desincentiven esa migración”, subrayó. Chaves y Cortizo sostendrán una reunión en la capital panameña y, posteriormente, viajarán a la provincia de Darién y 'sobrevolarán la región fronteriza con Colombia, específicamente en los puntos donde se registra el ingreso de miles de migrantes procedentes del sur del continente”, dijo la Presidencia panameña en un comunicado. Tras el sobrevuelo, los mandatarios visitarán una estación migratoria en la que el gobierno panameño recibe y registra a los migrantes y organiza el transporte terrestre para que viajen en autobuses hacia la frontera con Costa Rica, donde siguen su camino hacia Norteamérica. Los dos países acordaron desde antes de la pandemia de coronavirus un plan que ha permitido el paso de personas a través de su frontera común, aunque el creciente flujo migratorio les llevó a reconocer que se encuentran desbordados y a pedir ayuda a los demás estados ante el impacto del fenómeno en sus comunidades fronterizas. Panamá y Costa Rica acordaron trabajar juntos para enfrentar los desafíos humanitarios y de seguridad que conlleva el aumento histórico de migrantes que ha sobrepasado las cifras récord del año pasado.

Read more:

sdut »

Welcome to the Jungle: San Marcos Marching Band helps save the 'Sloth'Knight Regiment is dedicating its season to helping endangered animals in Costa Rica.

A record 400K migrants have crossed the treacherous Darién jungle to reach the U.S.Crossings of the dangerous Darién Gap have reached another record, as migrants seek protection or a better future in the United States but lack safer routes to get there.

First Quantum says open to adjusting contract for Panama operationsNo 1 source of global mining news and opinion

First Quantum says open to adjusting contract for Panama operationsCanadian miner First Quantum said on Wednesday that it is willing to analyze and revise four points within the proposed contract between itself and Panamato regulate its operations in the country. The Central American country'sgovernment authorized on Tuesday the withdrawal of the contract from Congress to make changes requested by lawmakers. The company said in a statement it will collaborate with the government to ensure the contract's approval.

Costa Mesa nanny convicted of molesting 16 boys, showing porn to anotherA nanny from Costa Mesa was convicted of molesting 16 boys, aged 2 to 12, and showing child pornography to another boy. Matthew Antonio Zakrzewski faces a maximum of 690 years to life in prison when he's sentenced.