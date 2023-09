Pivetta lanza 7 innings; Medias Rojas blanquean a Orioles, flamantes campeones

Nick Pivetta toleró dos hits en siete entradas impresionantes, en tanto que Trevor Story conectó un jonrón de dos carreras en el quinto episodio para que los Medias Rojas de Boston blanquearan el viernes 3-0 a los Orioles de Baltimore. John Means (1-2) laboró hasta el séptimo inning y lució como una opción sólida para Baltimore, que está por definir su rotación para los playoffs.

Means fue el abridor del juego inaugural de la campaña pasada, pero se sometió a una cirugía de Tommy John y no volvió a lanzar por los Orioles sino hasta este mes. Ésta fue su cuarta apertura.

Permitió tres hits en seis entradas y un tercio, con cuatro ponches y sin boletos. Pivetta (10-9) recetó 10 ponches con un pasaporte. Finalizó la temporada con siete innings destacados en cada una de sus últimas dos aperturas.

Por los Medias Rojas, los dominicanos Rafael Devers de 4-0 con una remolcada, Pablo Reyes de 3-0. El venezolano Wilyier Abreu de 1-0.