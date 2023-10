Peso Pluma se presentó ante un lleno total en Chula Vista días después de cancelar su concierto en Tijuana

. El mexicano Peso Pluma se presentó este sábado con lleno total en el North Island Credit Union Amphitheatre de Chula Vista.

El concierto originalmente estaba programado para realizarse en el Cal Coast Credit Union Open Air Theatre, con capacidad para 4,600 asistentes, aunque debido a “Las medidas de seguridad para ingresar al concierto el sábado lucían dentro de lo habitual. Dentro y fuera del lugar se observó a elementos de la policía de Chula Vista, así como de seguridad privada.Durante su concierto el cantante tuvo que lidiar con dos imprevistos: la lluvia que tomó por sorpresa a los asistentes y problemas de sonido que se extendieron algunos minutos en medio de la interpretación del temaque no es problema de nosotros”, explicó el cantante mientras trataba de calmar a los asistentes que reclamaban el no poder escuchar.

En al menos dos ocasiones, el cantante se acercó a cantar con sus seguidores que observaban en las primeras filas del concierto, aunque vigilado por su equipo de seguridad.

sdut

En ningún momento el cantante hizo mención del tema en que se ha visto involucrado.de su concierto en Tijuana —que se llevaría a cabo el 14 de octubre en el Estadio Caliente— luego de que se encontraranLas mantas estaban firmadas con las iniciales CJNG (Cartel Jaliso Nueva Generación), y en ellas se le advertía al cantante que no se presentara en su concierto en Tijuana,Pero la noche del sábado en Chula Vista, a unas seis millas de Tijuana, no se habló de ello en el escenario.

“Se van a acordar de este concierto toda su p**a vida”, dijo el intérprete de los corridos tumbados al iniciar la noche. “Es la primera vez de la Doble P aquí en San Diego, California. Espero tengan una de sus mejores noches”, agregó.

Finalmente, el problema se solucionó y el concierto continuó con un Peso Pluma cuya energía era evidente cantando y brincando de un lado al otro del escenario.

Ni la lluvia que se hizo presente por momentos impidió que los asistentes —algunos de ellos cubriéndose con una chamarra en la cabeza, una caja de pizza o lo que tuvieran a su alcance— dejaran de cantar y grabar con sus celulares.

“Arriba mi México, arriba los p***s corridos”, dijo antes de interpretar su última canción de la noche.

El nombre de Peso Pluma se encuentra este domingo en el Top 50 de las listas de Spotify, tanto en México, Estados Unidos como a nivel global.

“Hay una enorme cantidad de una generación quizá más joven que ve con agrado, que les gusta y les satisface ese tipo de música”, notó el profesor de la Universidad Estatal de San Diego, Víctor Clark“Hay que saber porqué nuestros jóvenes y niños se sienten identificados con estas letras, he ahí la raíz del problema”, dijo el mes pasado la funcionaria. “Aunque yo prohíba los corridos, los jóvenes los van a seguir escuchando”.

Peso Pluma, quién tiene más de 52 millones de oyentes mensuales en Spotify, y 11 millones más en Instagram, dejó claro que su música gusta a diferentes generaciones.

En el recinto fue común ver a personas de todas las edades, desde niños con sus padres que emulaban el característico zapateo del cantante, hasta adultos con sombreros que compraban la mercancía oficial.

Un letrero a las afueras de la taquilla del North Island Credit Union Amphitheatre de Chula Vista muestra que el evento de Peso Pluma se vendió en su totalidadEn la taquilla del inmueble, un letrero confirmó ya empezado el concierto que todos los boletos se habían vendido.

Peso Pluma aún tiene varias fechas programadas lo que resta del año en Estados Unidos —incluídas cinco fechas en California—México y Sudamérica.

