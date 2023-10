Persisten disputas en Europa en tema migratorio tras 'éxito' de nuevo pacto de UE

El club de países acaudalados más grande del mundo continúa dividido entre aquellos que apoyan las iniciativas de Bruselas enfocadas a repartir a los migrantes entre sus integrantes, en una muestra de solidaridad, y aquellos países como Hungría y Polonia, cuyos gobiernos de ultraderecha consideran una amenaza la llegada en masa de inmigrantes.

Así que si eres violado legalmente, obligado a aceptar algo que no te gusta, ¿cómo quieren que lleguemos a un acuerdo?” La disputa gira en torno a un acuerdo concretado el miércoles que, de convertirse en política, involucrará la creación de centros de procesamiento en los límites externos de la UE para investigar a las personas conforme llegan.

Read more:

latimes »

Persisten disputas en Europa en tema migratorio tras 'éxito' de nuevo pacto de UEGRANADA, España (AP) — A pesar de un avance en las negociaciones a principios de esta semana, miembros de la Unión Europea no tardaron en enfrentarse nuevamente el viernes sobre la manera de lidiar con el aspecto humano de la migración, tema que ha puesto a prueba su sentido de propósito común a lo largo de la última década.

La Unión Europea recomienda a México aprovechar la mano de obra migranteAnte el flujo migratorio sin precedentes hacia Estados Unidos, México debe aprovechar la fuerza laboral de quienes atraviesan el país para satisfacer la demanda creciente de mano de obra en las industrias, dijo a EFE el embajador de la Unión Europea (UE) en México, Gautier Mignot.

Cumbre europea evaluará los cambios necesarios para la entrada de Ucrania y otros paísesGRANADA, España (AP) — Un día después de prometerle al presidente Volodymyr Zelenskyy su apoyo incondicional, los líderes de la Unión Europea enfrentaban el viernes uno de sus peores quebraderos de cabeza políticos en torno a un compromiso clave: cómo y cuándo incorporar al bloque a la maltrecha y endeudada Ucrania.

Uniswap (UNI) in Recovery Mode, Road to $6 Activated?Uniswap (UNI) joins latest uptrend with visibly new target price locked

Two Legia Warsaw players held after scuffles with police following Europa Conference game in AlkmaarPoland’s prime minister and soccer authorities have demanded explanations from the Netherlands as two Legia Warsaw players were detained after scuffles with police following the Europa Conference League match at AZ Alkmaar. Josue and Radovan Pankov remained in custody while the rest of the squad returned to Poland. Both players had been taken off the team bus by police. It was not immediately clear what provoked the scuffles after Legia lost 1-0 on Thursday. Prime Minister Mateusz Morawiecki said he had tasked Poland’s diplomats to investigate the matter. Morawiecki said on X that “Polish players and fans must be treated according to law. We do not agree to law violations.”