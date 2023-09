Paran operaciones bursátiles de China Evergrande en Hong Kong

Las operaciones bursátiles para las acciones de la endeudada inmobiliaria china China Evergrande Group fueron suspendidas el jueves en Hong Kong, según un aviso en la Bolsa de Valores de ese territorio. La compañía no ofreció más detalles sobre los delitos presuntamente cometidos por Hui.

Evergrande es la inmobiliaria más endeudada del mundo y está en el centro de una crisis del mercado inmobiliario que afecta el crecimiento económico de China.

El grupo está llevando a cabo un plan de reestructuración que incluye la venta de activos a fin de poder saldar una deuda de 340.000 millones de dólares. Las acciones de Evergrande cerraron a 32 centavos de dólar de Hong Kong el miércoles. La compañía reanudó sus operaciones el 28 de agosto luego de una pausa de 17 meses. El jueves también se suspendieron las operaciones para otras dos unidades, China Evergrande New Energy Vehicle Group y Evergrande Property Services Group.

La semana pasada, Evergrande señaló que tuvo que retrasar una propuesta de reunión de reestructuración de deuda con los acreedores porque “las ventas del grupo no han sido las esperadas por la compañía”. headtopics.com

Read more:

sdut »

Trading of shares of debt-laden property developer China Evergrande suspended in Hong KongThe Hong Kong stock exchanges says share trading of the debt-laden Chinese property developer China Evergrande Group has been suspended.

Trading of shares of heavily indebted property developer China Evergrande suspended in Hong KongThe Hong Kong stock exchanges says share trading of heavily indebted Chinese property developer China Evergrande Group has been suspended.

Trading of shares of heavily indebted property developer China Evergrande suspended in Hong KongThe Hong Kong stock exchanges says share trading of heavily indebted Chinese property developer China Evergrande Group has been suspended.

Trading of heavily indebted China Evergrande suspended in Hong KongThe suspension comes after Bloomberg News reported that the chairman of Evergrande, Hui Ka Yan, had been taken away earlier this month and placed under...

Shares of Evergrande have been suspended amid reports its chairman is under surveillanceShares of Evergrande have been suspended, Hong Kong's exchange announced Thursday.

Explainer: What's in store for China Evergrande with its chairman now under police watch?The chairman of China Evergrande Group has been placed under police surveillance, Bloomberg News reported on Wednesday, raising more doubts about the embattled developer's future as it also grapples with mounting prospects of liquidation.

China Evergrande indicó en un aviso el jueves por la noche que las autoridades habían informado a la empresa que su presidente, Hui Ka Yan, había sido sometido a “medidas obligatorias de acuerdo con la ley debido a sospechas de actividades ilegales” y dijo que las operaciones bursátiles para las acciones de la firma fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

La compañía no ofreció más detalles sobre los delitos presuntamente cometidos por Hui.Evergrande es la inmobiliaria más endeudada del mundo y está en el centro de una crisis del mercado inmobiliario que afecta el crecimiento económico de China.

El grupo está llevando a cabo un plan de reestructuración que incluye la venta de activos a fin de poder saldar una deuda de 340.000 millones de dólares.

Las acciones de Evergrande cerraron a 32 centavos de dólar de Hong Kong el miércoles. La compañía reanudó sus operaciones el 28 de agosto luego de una pausa de 17 meses. El jueves también se suspendieron las operaciones para otras dos unidades, China Evergrande New Energy Vehicle Group y Evergrande Property Services Group.

La semana pasada, Evergrande señaló que tuvo que retrasar una propuesta de reunión de reestructuración de deuda con los acreedores porque “las ventas del grupo no han sido las esperadas por la compañía”.

El viernes, el regulador financiero nacional de China anunció que había aprobado la adquisición de la rama de seguros de vida del grupo por parte de una nueva entidad estatal.

Durante septiembre, la policía de Shenzhen, una ciudad del sur de China, detuvo a parte del personal de la unidad de gestión patrimonial de China Evergrande Group.

Evergrande se quedó sin efectivo después que Beijing endureciera los controles en 2020 sobre la deuda corporativa que el gobernante Partido Comunista considera peligrosamente alta.