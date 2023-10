Papa ordena al Vaticano reabrir caso de jesuita acusado de abusar de mujeres

El caso del sacerdote Marko Ivan Rupnik volvió a ser noticia el jueves cuando una diócesis de su Eslovenia natal confirmó que lo había aceptado en su seno luego de su expulsión de la orden jesuita a mediados de año. La comisión de prevención de los abusos del papa había detectado “graves problemas” en la forma en la que se gestionó el caso inicialmente, explicó el comunicado del Vaticano.

En consecuencia, Francisco pidió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que maneja los casos de delitos relacionados con abusos bajo el derecho canónico, que “revise el caso y decidió levantar la prescripción del delito para permitir que se lleve a cabo un proceso”.

