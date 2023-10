Panamá y Costa Rica activan un 'corredor humanitario' para traslado directo de migrantes

La subdirectora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, María Isabel Saravia, afirmó que los primeros nueve autobuses, con 593 personas migrantes, cruzaron temprano esta mañana la frontera de Paso Canoas para dirigirse al Centro de Atención Temporal de Migrantes, establecido por las autoridades de Costa Rica a 17 kilómetros de la línea limítrofe...

Pero a partir de este lunes y con la 'extensión del corredor humanitario de Estado a Estado', como lo ha descrito Saravia, los migrantes ya no llegan a Los Planes de Gualaca sino que van directo desde Darién, 'en una labor conjunta, coordinada y vigilada entre Estados', al Centro de Atención Temporal de Migrantes en territorio costarricense, tras pagar un pasaje de...

'America does not deserve me.' Why Black people are leaving the United States'I’m not captive any more,' says a Californian now living in Costa Rica — one of many Black Americans citing racism as why they're leaving the U.S.

House fire in Concord spreads to 2 homes, Contra Costa Fire saysFirefighters responded to a large house fire in Concord Monday afternoon, the Contra Costa Fire Protection District said.

Exclusive-Chile central bank sees peso tumble to only have short-term impact on prices-CostaExclusive-Chile central bank sees peso tumble to only have short-term impact on prices-Costa

Arabia Saudí notifica formalmente a FIFA su deseo de albergar el Mundial 2034La Federación de Fútbol de Arabia Saudí indicó que “presentó una carta de intención y una declaración firmada a la FIFA para postularse” en una votación abierta

De la mano de Hurts y una férrea defensiva, Eagles derrotan 23-14 a RamsJalen Hurts pasó para 303 yardas con un touchdown y corrió para 72 yardas y otra anotación, para que los Eagles de Filadelfia superaran 23-14 a los Rams de Los Ángeles el domingo y mantenerse invictos.

El Consejo de Seguridad se centra en contener el conflicto sin una condena unánime a HamásEl Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo este domingo una reunión sobre la nueva guerra derivada de los ataques de Hamás contra Israel en la que señaló como prioridad la protección de los civiles israelíes y palestinos, y la contención del conflicto, a falta de una condena unánime a la agresión.