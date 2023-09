Pakistán: 52 muertos al explotar bomba durante festividad religiosa

QUETTA, Pakistán (AP) — Una poderosa bomba explotó el viernes cerca de una mezquita en el suroeste de Pakistán durante un acto masivo para celebrar el natalicio del profeta Mahoma, matando al menos a 52 personas e hiriendo a casi 70, dijeron autoridades. Imágenes de televisión y vídeos en las redes sociales mostraron un área abierta cerca de una mezquita cubierta con los zapatos de los muertos y heridos después del atentado.

Algunos de los cuerpos estaban cubiertos con sábanas, y se vio a residentes y rescatistas llevando a los heridos a los hospitales.Baluchistán ha sido testigo de decenas de ataques por parte de insurgentes y milicianos, pero por lo general tienen como objetivo a las fuerzas de seguridad. Los talibanes de Pakistán también han dicho repetidamente que no atacan lugares de culto ni civiles.

Los heridos en la explosión fueron trasladados a hospitales cercanos y algunos se encontraban en estado crítico, dijo el administrador gubernamental Atta Ullah. El atentado del viernes se produjo días después de que las autoridades pidieran a la policía que permaneciera en alerta máxima, diciendo que los milicianos podrían atacar manifestaciones con motivo de las festividades del profeta del Islam.

También el viernes, una explosión arrasó una mezquita ubicada en las instalaciones de una comisaría en Hangu, hiriendo a siete personas, dijo Shah Raz Khan, un oficial de policía local.

El presidente Arif Alvi condenó el ataque y pidió a las autoridades que brinden toda la asistencia posible a las víctimas.

En una declaración, el ministro interino del Interior, Sarfraz Bugti, denunció el atentado y expresó su pesar por la pérdida de vidas. Dijo que era un “acto atroz” atacar a las personas en la procesión de Mawlid an-Nabi.

El gobierno había declarado un feriado nacional para el aniversario del nacimiento del profeta Mahoma, y el presidente Alvi y el primer ministro interino Anwaarul-haq-Kakar habían llamado en mensajes separados a la unidad y a que la gente se adhiriera a las enseñanzas del profeta del Islam.

Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del atentado del viernes, pero los talibanes paquistaníes rápidamente se distanciaron del mismo. Los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), son un grupo separado pero un aliado cercano de los talibanes afganos.