Países del sur de Europa piden a la UE acuerdo sobre migración y asilo

Mandatarios de nueve países del sur de Europa pidieron el viernes a la Unión Europea que concrete un nuevo acuerdo sobre migración y asilo y que redoble sus esfuerzos para impedir las salidas del norte de África, al tiempo que se registraba otro dramático naufragio frente a las costas de Libia. En la reunión de un día de duración participaron Malta, que fue el país anfitrión, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Eslovenia y España.

Eslovenia y Croacia, que tienen costas en el mar Adriático, se incorporaron al llamado “Grupo Med” en 2021.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también asistieron a la reunión, previa a la reunión informal de los 27 países miembros de la UE que se celebrará la próxima semana en Granada, España.

Mientras tanto, el grupo alemán de rescate humanitario Sea-Watch publicó un video en que aparentemente se ve cómo un barco de la guardia costera libia se acerca a una embarcación de migrantes y, a continuación, unas 50 personas caen al agua. Sea-Watch afirmó que los guardacostas libios “embistieron” a la embarcación de migrantes y luego se llevaron a los sobrevivientes a bordo de otro barco.

Webb spots a building block of life on Jupiter’s moon EuropaThe James Webb Space Telescope has detected carbon, a building block of life, on the surface of Jupiter’s icy moon Europa.

Scientists confirm building block of life present on moon of JupiterEuropa is thought to contain twice as much ocean water as Earth.

Baja la inflación en Europa, pero preocupan los precios del petróleoLa inflación que ha estado afectando a los europeos disminuyó drásticamente en septiembre, fortaleciendo las esperanzas de que los consumidores eventualmente paguen menos por alimentos, vacaciones y los recortes de cabello, y que el Banco Central Europeo no tenga que subir más las tasas de interés.

Europa domina la primera sesión de la Copa Ryder y aventaja 4-0 a EEUUEuropa le dio una dura bienvenida a los estadounidenses y un crudo recordatorio de por qué han pasado 30 años desde la última vez que ganaron la Copa Ryder fuera de casa, barriendo la sesión inicial por primera vez ante un público enardecido en el Club de Golf Marco Simone.

Silver Price Analysis: XAG/USD manages to hold above multi-month ascending trend-line supportSilver struggles to gain any meaningful traction on Thursday and oscillates in a narrow band, around mid-$22.00s through the first half of the Europea

Taylor conduce a Cerveceros a triunfo 3-2 sobre CardenalesTyrone Taylor bateó un par de dobletes de dos carreras y los Cerveceros de Milwaukee, flamantes campeones de la Central de la Liga Nacional, remontaron para vencer el miércoles a los Cardenales de San Luis por 3-2.