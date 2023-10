NY: Ante afluencia de migrantes, gobernadora respalda suspensión de 'derecho a la vivienda'

Hochul respaldó la impugnación del requisito por parte de las autoridades municipales de Nueva York en un expediente judicial esta semana y dijo a los periodistas el jueves que nunca se tuvo la intención de aplicar el mandato a una crisis humanitaria internacional.

El requisito de albergue ha estado vigente durante más de cuatro décadas en la ciudad de Nueva York, luego de un acuerdo legal que exigía que el gobierno municipal proporcionara alojamiento temporal a todas las personas sin hogar. Ninguna otra ciudad grande de Estados Unidos tiene ese requisito.

