Nueva York crea una oficina para dar a los migrantes boletos para salir de la ciudad

El ayuntamiento confirmó la creación de un nuevo centro de reubicación en Manhattan como último intento de aliviar la presión sobre sus albergues y sus finanzas tras la llegada de más de 130.000 solicitantes de asilo desde el año pasado.

Los migrantes, que en su mayoría llegan sin un permiso legal para trabajar, pueden volver a solicitar alojamiento si no encuentran un nuevo lugar donde vivir. Una portavoz de Adams dijo que unas 20.000 personas han recibido avisos de 30 o 60 días. Menos del 20% de las personas que han superado los límites siguen en los albergues de la ciudad, añadió.

