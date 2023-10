Nueva York comienza a recuperarse tras precipitaciones sorpresivas e históricas

Nueva York comenzó a recuperarse el sábado después de quedar empapado por uno de los días de lluvias más intensas en varias décadas, mientras los habitantes de la ciudad secaban sus sótanos y el tráfico en las calles, estaciones de trenes y aeropuertos, el cual quedó suspendido temporalmente por… Nueva York comenzó a recuperarse el sábado después de quedar empapado por uno de los días de lluvias más intensas en varias décadas, mientras los habitantes de la ciudad secaban sus sótanos y el tráfico en...

Nueva York comenzó a recuperarse el sábado después de quedar empapado por uno de los días de lluvias más intensas en varias décadas, mientras los habitantes de la ciudad secaban sus sótanos y el tráfico en las calles, estaciones de trenes y aeropuertos, el cual quedó suspendido temporalmente por las precipitaciones del viernes, volvía a la normalidad.

En el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy se registraron lluvias a niveles históricos — de más de 21,97 centímetros (8,65 pulgadas) — que rompieron el récord para cualquier día de septiembre, el cual se impuso durante el paso del huracán Donna en 1960, señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

