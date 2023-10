NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos: ____ LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a un grupo de palestinos cargando en una camilla el cuerpo de un niño que fue víctima de Israel, pero segundos más tarde el supuesto cuerpo es abandonado y la persona en la camilla se pone de pie.

Sin embargo, AP descubrió que el video fue publicado en las redes del futbolista el 23 de diciembre de 2016. La grabación se titula: “Un mensaje de esperanza a los niños afectados por el conflicto en Siria @savethechildren”. El conflicto en Siria comenzó en 2011 y solo en los primeros 10 años dejó como saldo más de 300.000 civiles muertos, según información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Read more:

latimes »

NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semanaCIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Read more ⮕

Nueva York crea una oficina para dar a los migrantes boletos para salir de la ciudadLa ciudad de Nueva York ha redoblado sus esfuerzos para transportar a los migrantes fuera de la ciudad, ya que su sistema de refugios está al límite de su capacidad, y ha creado una oficina dedicada a proporcionar a los solicitantes de asilo pasajes sólo de ida gratuitos a cualquier parte del mundo. Read more ⮕

The *Real* Reason Lisa Rinna Left The Real Housewives of Beverly HillsWhy did Lisa Rinna leave The Real Housewives of Beverly Hills? Rinna left The Real Housewives of Beverly Hills after Season 12 following seven seasons on the series. Read more ⮕

Israel hace una breve incursión terrestre en Gaza entre previsiones de una ofensiva más ampliaTropas y tanques israelíes hicieron una breve incursión terrestre en el norte de Gaza durante la noche del miércoles al jueves, según el ejército, en la que atacaron varios objetivos militares para “preparar el campo de batalla”, entre previsiones de una ofensiva terrestre tras más de dos semanas de devastadores ataques aéreos. Read more ⮕

Lewiston, la ciudad fantasma que espera impaciente a que atrapen al nuevo monstruo de EEUUEnclaustrados en sus casas, con cierto miedo y muy poca información, miles de ciudadanos del estado de Maine esperan que acabe la huida de un hombre llamado Robert Card, quien desde anoche, a base de disparos de rifle de asalto, escribió el nombre de Lewiston en la crónica negra de Estados Unidos. Read more ⮕

Israel ataca las afueras de Ciudad de Gaza en su segunda incursión terrestre en dos díasLas fuerzas israelíes, respaldadas por aviones de combate y drones, llevaron a cabo una segunda incursión en la Franja en otros tantos días y atacaron objetivos en las afueras de la Ciudad de Gaza, dijo el viernes el ejército, que se prepara para una esperada invasión terrestre del territorio controlado por el grupo insurgente Hamás. Read more ⮕